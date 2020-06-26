FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Balıkçıların korkulu rüyası 'mavi yengeçler' ihracat ürünü oldu

Balıkçıların korkulu rüyası 'mavi yengeçler' ihracat ürünü oldu

KOBİ HABERLERİ  | 26.06.2020 12:21 | Son Güncelleme

Adana'nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü'nden çıkarılan ve bir dönem ağları yırttıkları için balıkçıların "korkulu rüyası" haline gelen mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu.

Bölgedeki balıkçıların lagünden yakaladığı, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeçler, yurt içindeki turistik tesislerin yanı sıra Çin, Japonya, Hindistan ve Hollanda'ya gönderiliyor.

Mavi yengeçlerin eti gıda sektöründe, kabukları da kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Seyhan ve Ceyhan ırmaklarının Akdeniz'e döküldüğü bölgede oluşan Akyatan Lagünü'nün 15 bin hektar büyüklükte olduğunu söyledi.

Lagünün 5 bin 500 hektarının sulak alanlardan oluştuğunu dile getiren Topuz, burada balık çeşitlerinin yanı sıra havyar ve mavi yengeç bulunduğunu bildirdi.

Topuz, birçok kuş türüne ev sahipliği yapan ve koruma altında bulunan lagünde izinli balıkçıların mavi yengeç avladığını ifade etti.

Balıkçıların, ağlarını yırttığı ve balıklara zarar verdiği için rahatsızlık duydukları mavi yengecin değerini zamanla öğrendiklerini belirten Topuz, şunları kaydetti:

"Şu an burada mavi yengeç çok ünlü. Lagünde ciddi bir popülasyonu var. Dünyanın birçok yerine, Çin başta olmak üzere Japonya, Hindistan ve Hollanda'ya buradan yollanıyor. Mavi yengecin üzerindeki maddelerden kaynaklı çok değerli bir yapısı var. Gıda sektöründe rağbet gören bir ürün. Bölgeden yılda çıkarılan 300-500 ton mavi yengeç bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor."

Topuz, daha fazla kişinin mavi yengeç avcılığıyla uğraşması için Su Ürünleri Kooperatifi'nde çalışma yapacaklarını söyledi.

Su ürünlerine dayalı organize sanayi bölgesi kuracaklarını bildiren Topuz, burada mavi yengecin işlenerek ihraç edilmesi için de proje hazırlanacağını dile getirdi.

Topuz, mavi yengecin kilogram fiyatının 4-6 lira olduğunu, bu rakamın yurt dışında 8 avroya kadar çıktığını belirtti.

'DEĞERLİ BİR PROTEİN KAYNAĞI'

Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balıkçılık Temel Bilimler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Canan Türeli de ana vatanı Atlantik Okyanusu olan mavi yengecin uzun yıllardan bu yana Akdeniz'de de görüldüğünü ifade etti.

Türeli, Doğu Akdeniz'deki lagünlerde geniş popülasyonlar oluşturan mavi yengecin iç piyasada az bilinmesine karşın yurt dışında fazlaca tercih edildiğini söyledi.

Mavi yengeç etinin yüzde 15 protein içerdiğine dikkati çeken Türeli, "Mavi yengeç, değerli bir protein kaynağı olup yağ içeriği de oldukça düşüktür. İnsan besini dışında kullanımı yanında atık denebilecek yengeç kısımları kabuk ve iç organlar fazla miktarda protein ve mineral içermesiyle kümes hayvanları ve balıklar için yem olarak da kullanılmaktadır. Kabuklarından elde edilen kitin, kitosan ve türevleri tekstilde, gıda sanayisinde, medikal ve kozmetik gibi alanlarda kullanılmaktadır."

KAYNAK:AA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!MaxiPara Kart ile yüklediğin kadar harca!
Köylülerin yeni gelir kaynağı!Köylülerin yeni gelir kaynağı!
Dolar güne nasıl başladı?Dolar güne nasıl başladı?
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Manisa'da şiddetli deprem!

Manisa'da şiddetli deprem!

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Dikkat! Yürürlüğe girdi: Yapmayanlara ceza var

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Bakan duyurdu! Ödemeler öne çekildi

Kaçak tütüne ceza! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Kaçak tütüne ceza! 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek

Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de

Ekonomiye ilişkin 'torba kanun' Resmi Gazete'de

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Haziran ayı en ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kilosu bin 400 TL! Üreteni zengin ediyor

Kilosu bin 400 TL! Üreteni zengin ediyor

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL

Behlül'ün aşk yuvası servet değerinde!

Behlül'ün aşk yuvası servet değerinde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan'ın tavsiye ettiği dut pekmezinin üretimine başlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tavsiye etmişti! Üretimine başlandı

Siirt’te köylülerin yeni gelir kaynağı olan polen hasadına başlandı

Köylülerin yeni gelir kaynağı!

İngiliz Kraliyet ailesinin sofralarına kadar ulaşan Napolyon kirazının hasadı başladı

Kraliyet sofrasına gidiyor

Türkiye'de bir ilk! Tropikal bahçede kahve meyvesi yetiştirdi

Türkiye'de bir ilk! Üretimine başlandı

Antalya'dan Hong Kong'a 'yaban mersini' ihracatı

Antalya'dan Hong Kong'a 'yaban mersini' ihracatı

Tavan arasında bulduğu ata tohumlarını çoğalttı, talebe yetişemiyor

Tavan arasında buldu, çoğalttı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.