Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar

Troya Çevre Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Oral Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'dan bu yana iklim değişiklikleri üzerine çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Bu konuda yaptıkları faaliyetlerin en önemlilerinden birinin yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı olduğunu belirten Kaya, bunun daha yaygın kullanılmasını teşvik etmek adına da çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Kaya, özellikle insanlara örnek olması amacıyla kendi derneklerinin çatısında yer alan balkon bölümüne sadece ofisin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 900 watlık bir enerji paneli kurduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu sistemi Birleşmiş Milletler (BM) fonlarından yararlanarak hayata geçirdik. Bunu herkes istediği yere, evine ya da iş yerine çok cazip fiyatlarla kurabilir. Burada bizim asıl amacımız insanlara 'bakın şehrin merkezinde hiçbir ekstra güce ve yatırıma ihtiyaç duymadan balkondan ya da çatıdan elektriğinizi üretebilirsiniz' demekti. Evin ihtiyacına göre paneller 3 ya da 5 adet olabilir. Bu tamamen sizin ihtiyacınızın karşılanması adına yapılan bir montaj olacaktır. Bizim şu an dernek ofisimizde olan güneş enerji panelleri sayesinde çay kahve makinemizden buzdolabımıza, klimamızdan bilgisayarlarımıza kadar tüm enerji ihtiyacımız bu sayede karşılanıyor."