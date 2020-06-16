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  4. Bamyayı vatandaşlar gramla alıyorlar! Kurutulunca kilosu 20 TL’den 230 TL’ye çıkıyor

Bamyayı vatandaşlar gramla alıyorlar! Kurutulunca kilosu 20 TL’den 230 TL’ye çıkıyor

KOBİ HABERLERİ  | 16.06.2020 15:17 | Son Güncelleme

Yozgat’ta Anadolu mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden olan çiçek bamyasının kilogramı meyve pazarlarında yaş olarak 20 liraya, kurutulduktan sonra ise market ve baharatçılarda 230 liraya satılıyor.Sağlık açısından faydalı bir besin kaynağı olduğu bilinen bamya, yaz aylarında yaş, kış aylarında ise kuru haliyle tüketiliyor.

Yozgat’ta sıklıkla tüketilen bamyanın yaş hali, kilosu 20 liradan pazar tezgahlarındaki yerini alırken kilosu 230 liraya çıkan kuru bamyayı vatandaşlar gramla almaya başladı.

İpe dizilip kurutulduktan sonra market ve baharatçılarda kilosu 230 liraya satılan kuru bamyaya rağbet yaz mevsimiyle birlikte azalırken Yozgat’ta vatandaşlar da, yaş bamyaya yöneldi.

Yozgat’ta her hafta salı günü kurulan sebze ve meyve pazarına yaş bamya almak için gelen Gökhan Alpaslan, vatandaşların yaz mevsimiyle birlikte yaş bamyaya yöneldiğini söyledi. Alpaslan, “Yaş bamya pazara geldi ve tezgahlardaki yerini aldı. Kuru bamya 200 liranın üzerinde yaşı 20 lira. Kuru bamyanın fiyatı yüksek olduğu için vatandaş yaş bamyaya yöneldi” dedi.

Pazarcı esnaflarından Yalçın Karabulut ise “Yaş bamya Tarsus’tan geldi. Kilosu 20 lira. Kurusu 200 liraya satılıyor. Kurusunun fiyatı yüksek olduğu için vatandaş gramla alıyor. Yaş bamyayı da kilo ile alıyorlar. Dolaba koyuyorlar. Kışın da tüketebiliyorlar” şeklinde konuştu.

Kuru bamyanın kilosunun 230 lira olduğunu söyleyen market işletmecisi Nuri Doğan da “Kuru bamyanın kilosu 230 lira. Amasya Taşova’dan geliyor. Vatandaşın kuru bamyaya olan talebi eskiye oranla azaldı. Eskiden kilogramını 180 liraya sattığım bamya şu an 230 lira. Eski sattığım fiyata ben alamıyorum maliyeti yüksek o yüzden fiyatlar böyle. Vatandaşın alım gücü düştü. Eskiden yarım kilo alan bir vatandaş şimdi 100-200 gram kuru bamya alabiliyor” ifadelerine değindi.

KAYNAK:İHA

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