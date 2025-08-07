FİNANS

Bankacılıktan istifa edip o mesleğe başladı 'Maaşlı çalışmaktan daha cazip'

Eskişehir'de uzun süre bankacılık sektöründe çalışan Ömer Karanfil, ani bir kararla istifa edip çocukluğunda yaptığı forma satıcılığına geri döndü. Ticaret fikrinin maaşlı çalışmaktan daha cazip geldiğini belirten Karanfil, geçmiş tecrübelerine dayanarak yeniden ticarete atıldığını söyledi. Karanfil "Kolay olmadı, zor bir tercihti çünkü 16 yıllık bir emek var. Bankacılıkta zirvedeyken çocukluğumda yaptığım forma işine döndüm" dedi.

Eskişehir'de yaşayan Ömer Karanfil, çocuklukta uğraş edindiği forma satıcılığına dönme kararı alarak 15 yıldan fazla emek verdiği bankacılık sektöründen istifa ederek İstiklal Mahallesinde hayalini kurduğu forma dükkanını açtı ve ticarete başladı. Ticaret fikrini maaşlı çalışmaktan daha cazip geldiğini belirten Karanfil, bu iş sayesinde çocukluk günlerini de hatırladığını anlattı. Uzun yıllardır çalışma içerisinde bulunan esnaf, gençlere inandıkları yolda yürümeleri ve cesaretli olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

15 YILI AŞKIN SÜREDİR BANKACIYKEN ÇOCUKLUK MESLEĞİNE GERİ DÖNDÜ

Geçmiş tecrübelerine dayanarak yeniden ticarete atıldığını ifade eden Karanfil, "Kolay olmadı, zor bir tercihti çünkü 16 yıllık bir emek var. Bankacılıkta zirvedeyken çocukluğumda yaptığım forma işine döndüm. Bu sektörde de yabancı değildim. Daha öncesinde yaptığım için tecrübeme dayanarak yeniden ticaret hayatıma başladım." diye anlattı.

Alıştığı hayattan bir anda vazgeçmenin kolay olmadığını belirten Ömer Karanfil, "Eşim kamu çalışanı bir öğretmen, ilk tepkisi olumsuz oldu. Çünkü hazır kurulmuş bir düzen varken yeniden bir maceraya atılıyoruz. Tedirgindi ama geçmişteki o yaşadığım süreci, örnekleri anlatarak o tedirginliği ve ön yargısını kırdık. Desteğini aldım. Eşimin desteğiyle birlikte yeni bir hayata başladık" şeklinde konuştu.

''HEDEFLERİNE EMİN ADIMLARLA YÜRÜMELİLER''

Gençlere umutlarını kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Karanfil, "Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de mutlaka ekonomik sıkıntılar var. Çok fazla üniversite mezunu var. İş bulma kaygısı çok yüksek, ama öncelikle gençler cesaretlerini asla kaybetmemeli. Umut her zaman olmalı. Eğer cesaretin ve umudun varsa mutlaka bir yerde bir şekilde tutunursun ve kendini geliştirirsin. O yüzden gençler hiçbir zaman umudunu kaybetmemeli ve hedeflerine emin adımlarla yürümeliler" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

