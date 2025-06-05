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Bayramdan sonra fiyatı artacak! Kilosu 9 liraya kadar düşmüştü 'Maliyetleri ancak kurtarıyor'

Adana'da hasadı süren karpuzun tarlada kilogram fiyatı 9-10 liraya kadar geriledi. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Kurban Bayramı'ndan sonra tüketimin artacağını, fiyatların da yükseleceğini bekliyoruz" dedi.

Bayramdan sonra fiyatı artacak! Kilosu 9 liraya kadar düşmüştü 'Maliyetleri ancak kurtarıyor'

Dünya karpuz üretiminde Çin'den sonra 4,5 milyon ton ile 2'nci sırada olan Türkiye'nin, karpuz ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da turfanda karpuz hasadı sürüyor. Bu sene 150 bin dönüm alanda ekilen karpuzdan kent genelinde ise 1 milyon 100 bin tona yakın rekolte bekleniyor.

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KARPUZUN FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI!

İlk hasat edildiğinde tarlada kilosu 20-24 liradan satılan karpuz, ülke genelinde havaların serin gitmesi nedeniyle fazla tüketilmeyince tarlada kilogram fiyatı 9-10 liraya kadar geriledi. İç piyasanın yanı sıra Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ve Balkan ülkesi de havaların serin gitmesi nedeniyle karpuz alımı yapmadı.
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KURBAN BAYRAMINDAN SONRA FİYATLAR YÜKSELECEK

Hasat sırasında Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, fiyatların bayram sonrası yükselişe geçmesini beklediklerini belirtti. Doğan, "Şu anda kumda karpuz hasadı devam ediyor. Ancak bayram sonrası kumda karpuz hasadı kalmayacak. Şu anda kilogram fiyatı 9-10 liradan satılıyor. Kurban Bayramı'ndan sonra tüketimin artacağını, fiyatların da yükseleceğini bekliyoruz" dedi.
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"MALİYET ANCAK KURTARILACAK"

Şu anda karpuz üreticisinin maliyeti ancak kurtardığını vurgulayan Doğan, "Karpuz bu fiyatlara gitmeye devam ederse çiftçiler maliyeti ancak kurtaracak. Geçen yıl bu zamanlar Adana'da 45 dereceyi aşan sıcaklıklar vardı. Karpuzların bir kısmı hatta yandı. Fiyatların bayram sonrası düzeleceğini bekliyoruz. Bu yıl, geçen yıla oranla verim ve ekim alanı yüksek. Bu sene karpuzdan umutluyuz" ifadelerini kullandı.
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HAVALAR SOĞUK SATIŞLAR AZ!

Karpuz üreticisi Hüseyin Demir ise, "Havalar soğuk olduğu için pek satış yapamıyoruz. Fiyatlar 9-10 liradan gidiyor. Bayram sonu fiyatların daha iyi olacağını düşünüyoruz. İlk hasatta fiyatlar 20 liranın üzerindeydi. Şu anda karpuz maliyetini kurtarıyor. Çok fazla para kazandırmıyor, bayram sonu inşallah satışların açılmasını bekliyoruz" diye konuştu.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı karpuz Adana
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