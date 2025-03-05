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'Beyaz altın' diyorlar, rekor kırıyor! 10 kat arttı, kilosu 300 TL... Yoğun talep var

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
05.03.2025 13:39
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Elazığ'da her Ramazan olduğu gibi bu yıl da kentin 'beyaz altını' olarak dillendirilen bademin, badem şekeri yolculuğu başladı. Ramazan ayından önce 2 torba yapılan badem şekeri, Ramazan ayıyla birlikte günlük 13 torba yapılmaya başlandı. Kilosu 300 TL olan badem şekerinin Ramazan'da günlük üretimi ve tüketimi 10 kat artıyor.

'Beyaz altın' diyorlar, rekor kırıyor! 10 kat arttı, kilosu 300 TL... Yoğun talep var

Osmanlı döneminde yapıldığı bilinen, Elazığ'da Ramazan ayında hemen her eve giren, hatta yurt dışına da gönderilen badem şekeri, bu yıl da birçok işletmede yapılmaya başlandı. Yılın 11 ayında çok az üretimi olan ve kentte 'beyaz altın' olarak dillendirilen badem şekerinin üretimi Ramazan ayında ise rekor kırıyor. Günlük üretim ve tüketimi yaklaşık 10 kat artan badem şekeri için ustalar tatlı bir telaş içine giriyor.

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BADEM ŞEKERİNE RAĞBET ÇOK

Kilogramı 300 liradan alıcı bulan ve ağırlıklı olarak yerli bademle hazırlanan kentin 'beyaz altını' 3 saatte hazır hale geliyor.

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Badem, 1 saat boyunca kavrulmasının ardından 2 saat de özel kazanda şekerleniyor.

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Vatandaşlar, iftardan sonra çayın yanında kan şekerini düzenlediğini belirttikleri badem şekerine rağbet gösteriyor.

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"GEÇEN SENE 250 TL'YKEN BU SENE 300 LİRA OLDU"

İşletme sahibi İmam Gündoğdu, Elazığ'ın badem şekerine beyaz inci dediklerini belirtti.

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Gündoğdu, "Badem şekerini normal günde de satıyoruz ama Ramazan ayında daha da gözde bir ürün. Vatandaşlar tarafından da yoğun bir talep var. Badem şekerinin geçen sene Ramazan ayında fiyatı 250 liraydı bu sene ise 300 lira oldu. Badem şekeri Ramazan ayında sofrada, kahvenin yanında ve iftardan sonra çayın yanında tüketiliyor. Badem şekerini yaparken yerli badem ve şeker kullanıyoruz onun dışında badem şekerine fazla şeker vermeyeceksiniz ki vatandaşlar bademin şekerini alabilsinler" dedi.

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"GÜNLÜK ORTALAMA 500 KG"

Badem şekeri ustası Coşkun Ceylan, badem şekerinin Ramazan ayında daha fazla tüketildiğini belirtti.

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Ceylan, "Badem şekeri İftarların vazgeçilmezidir. Vatandaşlar gün içerisinde oruçlu oldukları için şekerleri düşüyor bundan dolayı da vatandaşlar şekere biraz daha talep gösteriyor. Badem şekeri de tarihten gelen bir lezzet olduğu için vatandaşlar tarafından yoğun talep gösteriliyor. Badem şekerini yaptığımız zaman en önemli özelliklerinden birisi, az şekerli olmasıdır. Ramazan ayından önce, 2 torba badem şekeri yaparken Ramazan ayında badem tüketimi 10 katına çıkıyor. Günlük olarak 12-13 torba badem işliyoruz bu da ortalama 500 kilogram badem şekerine tekabül ediyor. Badem şekerine çok yoğun bir talep var. Özellikle şekerini ince sardığımız için vatandaşlar tarafından yoğun talep görüyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan badem şeker
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