Bir anda fışkırdı, saatlerce sürdü! 'Petrol gibi çıktı'

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Emre Keleş isimli çiftçi, ilçe merkezinde yapımına başladığı ahırda kullanılmak üzere su bulmak için su sondajı yaptırdı. 88 metreye inildiğinde zeminde güçlü bir şekilde, ham petrole benzeyen sıvı fışkırdı. Zeminden gelen tazyik petrol olabileceği düşünülen sıvı 30 metre yüksekliğe kadar çıktı.

Sıvıdan numuneler alınarak ilgili kurumlara gönderildi. Ancak saatler sonra siyah çıkan sıvı griye dönüştü. Saatte yaklaşık 80 ton çıktığı düşünülen sıvının su olduğu değerlendirilirken Keleş, kuraklık yaşanan şu günlerde çıkan suya petrol kadar sevindi.

"YETKİLİLER GELİP İNCELEYECEK"

Keleş yaptığı açıklamada, "Kendi arazimde su çıkartmak için sondaj çalışması yaptım. Önce petrol gibi çıktı. Yaklaşık 14 saat siyah renkte fışkırdı. Şimdi griye döndü. Yaklaşık 30 metre kadar yükseliyor. Sondajı yapan bugüne kadar böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Ne olduğunu tam olarak biz de çözemedik. Su mu petrol mü belli değil. Bunun ne kadar daha bu şekilde fışkıracağı da belli değil. Yetkililer gelip inceleyecek.

Çıkan sıvının içeriğinin kesin olarak tespit edilebilmesi için analiz sonuçları bekleniyor.