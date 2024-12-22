Bir elinde yarım milyon taşıyor! Dükkanın her yerini yazılarla doldurdu... Böyle giderse kapatacak

İstanbul Esenyurt'ta bir mahalle bakkalı müşterilerini kıramayınca veresiye defterinde artık boş sayfa kalmadı. Borçlarını tahsil edemediği için iflasın eşiğine gelen esnaf isyanını anlattı.

ESNAFIN VERESİYE DEFTERİ DOLDU TAŞTI

Show Haber'de yer alan habere göre, söz konusu esnafın kara kaplı defteri doldu taştı. Esnaf "Artık o kadar çok veresiye gelmeye başladı ki ben de bu yazıları yazma mecburiyetinde kaldım" dedi.

Defterde yer kalmayınca camlara yazdıklarını ancak artık camlarda da yer kalmadığını belirttiler.

"YARIM MİLYONA YAKIN VERESİYEM VAR"

O esnafın veresiye vere vere dayanacak gücü kalmadı. Esnaf "Yarım milyona yakın veresiyem var ve bu her gün benim cebimden gidiyor" şeklinde konuştu.

TOPLAMDA 5 VERESİYE DEFTERİ OLDU

Ekonomik durumu el vermeyenler 'Eskiden yaz kara kaplıya, al haftaya' derlerdi. Şimdi de durum farksız. Özellikle mahalle bakkallarındaki veresiye defterleri kabardıkça kabardı, kasalar ise boş kaldı. Toplamda 5 defter olduğunu söyleyen esnaf "Defter bile kabul etmiyor halen de yazıyoruz. Camda da var, onları hiç saymıyorum" ifadelerini kullandı.

Gelenlerden durumu kötü olanları görünce dayanamadığını belirten esnaf verince de dert vermeyince de dert olduğunu anlattı. Borçların yazılı olduğu veresiye defterlerinde artık alacakları deftere kaydedecek yer kalmadı. Borçlar küçük not kağıtlarıyla camlar asıldı.

Esnaf "Mesela bir tane veresiyemiz totali 32 bin 700 lira. Bir hesap da 7 bin 896 lira. Mesela 11 bin 485 lira; bu veresiye 7,5 aya yakındır duruyor böyle.

Esnaf bakkalın içine "Dünya fani, ölüm ani, borç isteme yani", "Parana göre alışveriş yap", "Veresiye her gün bize zarar" sözlerinin yazılı olduğu kağıtlar yapıştırdı. Esnaf "Artık o kadar çok veresiye gelmeye başladı ki yani ben de bu yazarı yazmakta mecbur kaldım" dedi.

"BEN BİR ELİMLE YARIM MİLYONU TAŞIYORUM BURADA"

Yıllardır alacaklarını tahsil edemeyen esnaf artık zor durumda. Böyle giderse dükkanı da devredecekler. Elindeki veresiyelerin yazılı olduğu 5 defteri gösteren esnaf "Ben bir elimle yarım milyonu taşıyorum burada" dedi.

Esnaf "Veresiye vere vere kalmadı, hep cebimizden yemeye başladık" ifadelerini kullandı.