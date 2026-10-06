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İlçede çalışmalar başladı 'Kabuğunun içinde adeta altın var'

Tokat, Niksar'da "beyaz altın" olarak anılan coğrafi işaretli cevizde hasat başladı. Geçtiğimiz sene don sebebiyle ürün kaybı yaşayan üreticiler bu sene yüksek verim bekliyor. Ceviz üretimi ve fidan yetiştiriciliği yapan Halis Yılmaz "Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım" dedi.

İlçede çalışmalar başladı 'Kabuğunun içinde adeta altın var'

Tokat'ın 'beyaz altını'nda hasat başladı. Tokat'ın Niksar ilçesinde, 'beyaz altın' olarak adlandırılan coğrafi işaretli cevizin hasadı için üreticiler bahçelerde çalışmalara başladı. Kendine özgü aroması ve lezzetiyle öne çıkan Niksar cevizinde, geçen yıl don nedeniyle yaşanan kayıpların ardından bu yıl yüksek verim bekleniyor. Hasatta traktöre bağlanan özel makinelerle ağaçlar titreşim yöntemiyle silkeleniyor. Yere dökülen cevizler toplanarak makinelerde yeşil kabuklarından ayrılıyor. Ardından güneş gören alanlara serilen ürünler, kurutulup ayıklandıktan sonra satışa hazırlanıyor.

İlçede çalışmalar başladı Kabuğunun içinde adeta altın var 1

"BU SENE VERİMİMİZ VE KALİTEMİZ GAYET GÜZEL"

İlçede ceviz üretimi ve fidan yetiştiriciliği yapan Halis Yılmaz, bu yılki hasadın geçen yıla göre verimli geçtiğini söyledi. Yılmaz, "2026 yılı ceviz hasadımız başladı. Bu sene verimimiz gayet güzel, kalitemiz de güzel. Geçen yıl hava şartları pek iyi olmadı. Dondan dolayı ağaçlarda zarar meydana gelmişti. Bu yıl ise hasadımız ve kalitemiz gayet iyi. İnşallah ürünlerimizi değerinde pazarlayacağız" dedi.

İlçede çalışmalar başladı Kabuğunun içinde adeta altın var 2

Niksar cevizinin kendine özgü aromasını korumaya özen gösterdiklerini belirten Yılmaz, "Niksar'ın cevizinin belli bir aroması var. Bunu herkes biliyor. Biz bu özelliği korumaya çalışıyoruz. Niksar cevizi 2010 yılında coğrafi işaret aldı. Biz de coğrafi işaretin kurallarına uyarak üretim yapmaya özen gösteriyoruz. Niksar'ın ekonomisine, tarihine ve tabiatına yakışır kaliteli bir ürün ortaya çıkarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

İlçede çalışmalar başladı Kabuğunun içinde adeta altın var 3

YAKLAŞIK 2 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Niksar ve çevresinde bu yıl yaklaşık 2 bin ton ceviz üretimi beklediklerini ifade eden Yılmaz, kendi işletmelerinde yaklaşık 10 bin ceviz ağacı bulunduğunu kaydetti. Fidan yetiştiriciliğinden ürünün pazarlanmasına kadar üretimin her aşamasında yer aldıklarını anlatan Yılmaz, "Anaçlarımızdan fidanlarımızı kendimiz üretiyoruz. Tarladan sofraya kadar her aşamada varız. Cevizi kırıyor, paketliyor, iç ceviz olarak hazırlıyor ve pazarlıyoruz. Cevizin her aşamasında en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, ürünlerini Antalya, Muğla, İstanbul, Ankara, İzmir, Kayseri, Samsun, Trabzon, Gaziantep ve Kırşehir başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentine gönderdiklerini söyledi.

İlçede çalışmalar başladı Kabuğunun içinde adeta altın var 4

Bu yıl ceviz fiyatlarının 200-250 lira civarında olmasını beklediklerini belirten Yılmaz, ürünün tüketiciye ulaşmadan önce çeşitli işlemlerden geçtiğini vurguladı. Yılmaz, "Bunları sadece toplamakla iş bitmiyor. Cevizi döküyoruz, kurutuyoruz, ardından çürük, zayıf ve kurumuş olanları ayırıyoruz. Ürünü tüketiciye en güzel şekilde ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Amacımız Niksar'ın marka olan bu ürününün çıtasını daha da yükseltmek" dedi.

İlçede çalışmalar başladı Kabuğunun içinde adeta altın var 5

"CEVİZ KABUĞUNUN İÇİNDE ADETA BİR ALTIN VAR"

Ceviz üretiminin ilçe ekonomisine katkı sağladığını ve kadınlara da gelir imkânı sunduğunu dile getiren Yılmaz, "Ceviz kabuğunun içinde adeta bir altın var. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Çünkü bu ürünler az bir emekle ortaya çıkmıyor. Çok değerli ve katma değer sağlayan ürünler. Burada kadınlarımız da çalışıyor ve gelir elde ediyor. Önemli olan bu bahçelerin ilçemizde ve ülkemizde çoğalması. Üretimin artmasını istiyoruz" diye konuştu.

İlçede çalışmalar başladı Kabuğunun içinde adeta altın var 6

Chandler, Fernor ve Niksar 1 gibi ceviz çeşitleri yetiştirdiklerini belirten Yılmaz, hedeflerinin üretim miktarıyla birlikte kaliteyi de artırmak olduğunu kaydetti.

İlçede çalışmalar başladı Kabuğunun içinde adeta altın var 7

Yılmaz , "Üreten ülkeler ve üreten insanlar kazanıyor. Önemli olan kaliteli ürün üretmek, bunu pazara sunmak ve katma değer oluşturmak. Bizim amacımız tüketicinin memnuniyetini kazanmak" dedi.

İlçede çalışmalar başladı Kabuğunun içinde adeta altın var 8

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ceviz Tokat Niksar Altın hasat
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