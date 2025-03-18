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Bir ilde tüm esnaf yoğun mesaiye başladı! Sipariş yağıyor... 3 katına çıktı

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
18.03.2025 16:20
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Gaziantep'teki baklava işletmeleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla tüm hazırlıkları tamamlayarak yoğun mesaiye başladı. Baklava işletmecisi Mehmet Karakuş "Artık bayram siparişleri almaya başladık. Şu anda da bir yoğunluk var. Gaziantep genelinde bütün baklavacılar şu anda mesai yapıyor" dedi.

Bir ilde tüm esnaf yoğun mesaiye başladı! Sipariş yağıyor... 3 katına çıktı

Gaziantep'te bayramların vazgeçilmez lezzeti Antep baklavasının üretimi, Ramazan Bayramı'na günler kala arttı. Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşılırken, gastronomi kenti Gaziantep'teki baklavacılarda da bayram hazırlığı başladı, işletmeler siparişler için tüm hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların talebi artarken, baklava işletmeleri üretimi 2-3 katına çıkarmaya başladı. Kent genelinde günde ortalama 60 ton olan baklava üretimi, bayram yaklaşırken 80 tona kadar çıkıyor. Üretilen baklavalar Türkiye ve dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

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"GAZİANTEP GENELİNDE BÜTÜN BAKLAVACILAR ŞU ANDA MESAİ YAPIYOR"

Baklava işletmecisi Mehmet Karakuş, Ramazan Bayramı için hazırlıklarını tamamladıklarını ve aldıkları siparişleri yetiştirmek için yoğun mesaiye başladıklarını söyledi. Bayram öncesi üretimin 2-3 katına çıktığını belirten Karakuş, "Artık Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bununla beraber artık bayram siparişleri almaya başladık. Şu anda da bir yoğunluk var. Gaziantep genelinde bütün baklavacılar şu anda mesai yapıyor. Siparişler alınmış, baklavalar üretime hazırlanıyor. Hem işçi kapasitemizi hem de genel olarak ürün malzeme kapasitemizi arttırdık. Şu anda tamamen bayram odaklı çalışıyoruz, bayram için hazırlıklar yapıyoruz. Sipariş veren müşterilerimize mahcup olmamak için şu anda bütün hazırlıklarımızı yapıyoruz" dedi.

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SİPARİŞLER İLK GÜNDEN BAŞLADI

Baklava siparişlerinin Ramazan ayının ilk günlerinden itibaren başladığını bildiren Karakuş, "Birçok müşterimizden siparişleri almaya başladık. Vatandaşlar Ramazan ayının başından beri hemen hemen sipariş vermeye başlıyorlar. Biz de verilen siparişler için hazırlıkları tamamladık. Şu anda sipariş veren var ama genel olarak son hafta tamamen bütün siparişleri alıyoruz" diye konuştu.

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Vatandaşlara merdiven altı üretilen kalitesiz baklavaları almamaları yönünde uyarıda bulunan Karakuş, baklavanın fiyatına dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi.

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Baklava siparişi vermeye gelen vatandaşlardan Kamil Bozkurt isimli vatandaş, "Ramazan Bayramı yaklaştı. Biz de misafirlerimize hangi baklavadan ikram edeceğimizi beğenmek için ürünlere bakıyoruz ve ona göre sipariş vereceğiz. Gaziantepli olarak misafirlerimize mecbur kaliteli bir baklava sunmamız lazım. Çünkü Gaziantepliler damak tadını biliyorlar. O yüzden en güzel baklava hangisi ise inşallah bayram siparişimizi vereceğiz" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep baklava sipariş
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