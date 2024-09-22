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  4. Bir porsiyonunu 200 TL'ye satıyorlar! Adı da görüntüsü de garip ama... 'Çok rağbet görüyor'

Bir porsiyonunu 200 TL'ye satıyorlar! Adı da görüntüsü de garip ama... 'Çok rağbet görüyor'

22.09.2024 09:17
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Gastronomi şehri Hatay’ın lezzetlerinden olan ‘Beyin tava’ ismi ve görünümüyle garip gelse de lezzetiyle damaklarda eşsiz tat bırakıyor. Porsiyon fiyatı 200 TL’ye satılan lezzet, sakatat severlerin vazgeçilmezleri arasında.

Tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapan Hatay eşsiz lezzetleriyle ön plana çıkıyor. Yemek kültürüyle ağzının tadını bilenlerin aklında yer edinen bölgenin eşsiz lezzetlerinden biriyse ‘Beyin tava’ olarak bilinen sakatat yemeği. Görünümü ve ismiyle ilk kez duyanları ve tadanlara farklı gelen lezzet, kolajen deposu olması sebebiyle sağlığına önem veren vatandaşlar tarafından tercih ediliyor. Antakya ilçesindeki tarihi Uzun Çarşı’da bulunan bir işletme eşsiz lezzeti müşterilerine tattırmaya devam ediyor. Porsiyon fiyatı 200 TL olan beyin tava, lezzetiyle damak çatlatıyor.

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“BEYİN TAVA ÇOK LEZZETLİ BİR SAKATAT ÇEŞİDİDİR, HER KESİN TATMASINI TAVSİYE EDERİM”

İşletme sorumlusu Ender Öter, beyin tavanın yapılışı hakkında bilgi vererek “Gastronomi kenti Hatay’ımızın farklı lezzetlerinden biriside beyin tava. Beyin tava taş fırınımızda pişirdiğimiz eşsiz bir lezzet. Maydanoz, kapya biber ve üzerine de beyni koyup birleştirdiğimiz bir lezzettir. Son olarak da tavamızın üzerine kuyruk yağı ilave ediyoruz ve fırında pişmeye bırakıyoruz. Beyin tava tamamıyla bir enerji deposudur. İçerisinde bulunan kalojenle çok rağbet gören bir lezzet. Vatandaşlarımız son zamanlarda kalojen oranının fazlalığı dolayısıyla beyin tavaya rağbet göstermeye başladılar. Beyin tavamızın porsiyonu 200 TL’ye satılmaktadır. Beyin tava çok lezzetli bir sakatat çeşididir, herkesin tatmasını tavsiye ederim” dedi.

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“BEN DE DAHA ÖNCE YEMEMİŞTİM İLK KEZ TATTIM AMA TADI ÇOK GÜZEL”

İlk kez beyin tavayı tattığını dile getiren Mustafa Eren, “Tadı çok güzel, Hatay’ımızın eşsiz yöresel lezzetlerinden. Beyin çok güzel, damak tadımıza uygun. Ben de daha önce yememiştim ilk kez tattım ama tadı çok güzel” ifadelerini kullandı. (İHA)

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AW292466_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Beyin yemek
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