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Birçok ilden almak için gelip sabah saatlerce sıra bekliyorlar

Aydın, Çukurova'dan sonra Türkiye'nin karpuz ihtiyacını karşılayan illerin başında geliyor. Kentte sabahın erken saatlerinde karpuz hasadı telaşı yaşanıyor. Birçok ilden gelen karpuzcular Aydın karpuzu için saatlerce sıra bekliyor. Bu yıl karpuz, rekolte ve kaliteden memnun olan üreticilerin yüzünü güldürdü.

Birçok ilden almak için gelip sabah saatlerce sıra bekliyorlar

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Aydın, bu yıl da karpuz üretiminde dikkat çekiyor. Ege Bölgesi başta olmak üzere birçok ilden gelen taleplere yetişmek için üreticiler sabahın erken saatlerinde kesime giriyor. Aydın bu yıl en üst kalite ve rekoltede karpuz üretimi yaparken, birçok ilden Aydın'ın meşhur karpuzunu almaya gelen pazarcılar da sabahın erken saatlerinde karpuz bostanına girerek ürünlerini araçlara yüklemek için saatlerce sıra bekliyor.

Birçok ilden almak için gelip sabah saatlerce sıra bekliyorlar 1

Müşterilerinin Aydın karpuzunu beklediğini ve talepten çok memnun olduklarını ifade eden karpuzcular, Aydın karpuzunun tadı ve aroması dolayısıyla başka bölgelere gitmediklerini söyledi.

Birçok ilden almak için gelip sabah saatlerce sıra bekliyorlar 2

"BU YIL BEKLEDİĞİMİZ KALİTE VE AROMAYI YAKALADIK"

Karpuz üreticisi İsa Günlü, hava şartları dolayısıyla bu yıl hasadın 10 gün kadar geciktiğini ancak rekoltenin bu yıl çok iyi olduğunu ifade etti.

Birçok ilden almak için gelip sabah saatlerce sıra bekliyorlar 3

Günlü; "Bu bölge Aydın'a bağlı Kızılcaköy Mahallesi. Dağa daha yakın bir bölge. Onun için karpuz üretimine çok elverişli. Bu yıl 5 Mart gibi fidelerimizi koyduk. İlk defa burada örtü altı yaptık. Daha önce açığa koyuyorduk. Beklentilerimiz çok şükür tonaj olarak karşılandı. 9 tona yakın bir verimimiz var. Yağışlardan dolayı hedeflediğimiz tarihi biraz geçtik. Yani biraz geç kaldı. Gece gündüz sıcaklık farkından dolayı hasadımız tahminimize göre 10 gün kadar gecikti. Ama kalite olarak beklediğimiz kaliteyi yakaladık. Çok güzel bir aroma yakaladık. Bu bölge zaten Aydın olarak özellikle erkenciyiz. Bu bölgemiz de çok erkenci. Ürünlerimizi Türkiye'nin çeşitli yerlerine gönderdik. İç piyasaya veriyoruz. Çok şükür verim olarak memnunuz. Fiyat olarak da fena değil. Özellikle tonajımız yüksek olduğu için fiyat, çok istediğimiz yerlerde olmasa da yüzümüzü güldürüyor. Fiyatlar geçen yıla göre iyi. Geçen yıl çok fazla ekiliş vardı. Dolayısıyla arz talep meselesi. Piyasaya çok fazla mal çıktı. Fiyatlar kimsenin yüzünü güldürmedi. Ama bu yıl o ekilişler yok. Daha az bir ekiliş var. Memnunuz" dedi.

Birçok ilden almak için gelip sabah saatlerce sıra bekliyorlar 4

"BU FİYATLAR DEVAM EDERSE HERKES MEMNUN OLUR"

26 yıldır karpuz tüccarlığı yapan Tosun Demir ise sabahın erken saatlerinde tarlaya girdiklerini ifade etti.

Birçok ilden almak için gelip sabah saatlerce sıra bekliyorlar 5

Demir, "Bu sene Antalya'dan başladık. Aydın'ın yerli karpuzuna ise ayın 19'unda başladık. Rekoltemiz çok güzel, işçiliğimiz konusunda da yoğunuz. Sabah 05.30 gibi malı hazırlarız. Müşteriler bir gün önceden siparişini verir. Sabahleyin o mallar hazırlanır. Türkiye'nin her yerine tek tek, yavaş yavaş kamyonlara sarar göndeririz. Hem raf ömrü hem kalite bakımından en güzel karpuz çeşidi starburst. Diğer çeşitler de var ama bunun kadar randımanlı olmuyor. Tüketici bunu memnuniyetle tüketebiliyor. Tadı, aroması her şeyiyle çok güzel. Ege şartları çok sıcak. Sabah erken saatlerde girmezsek öğleden sonra baya sıcak oluyor. Şartlar çok zorlaşıyor. Arkadaşlar sarımlarda zorlanıyor. Bizim için en iyisi, elimizden geldiği kadar en erken saatlerde girip en uygun şekilde çıkmamız. Şu anda bu fiyatlar da devam ederse herkes memnun olur. Tüketici, tüccar, üretici memnun olur. Ama biraz daha gelirlerse hem bizim için hem özellikle çiftçi için zor olur. Şu anda karpuzlarımız 14-15 TL bazında sarılıyor. İnşallah bundan sonra da böyle devam eder. Akdeniz'den sonra en erken çıkan bölge Aydın ve merkez bölgesi. Şimdi bunlar sadece buradaki fiyatla kalmıyor. Bunun nakliyesi var, işçiliği var, stopajı var, KDV'si var, Oradaki işletmenin maliyeti var. Girdi çıktısı var. Aynı zamanda marketlerin maliyetleri var. Yani karpuz tarlada 14-15 TL'den çıktığında 25-30 TL bandında satılması gayet uygun" dedi.

Birçok ilden almak için gelip sabah saatlerce sıra bekliyorlar 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
karpuz Aydın hasat
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