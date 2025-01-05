Biri 1250 TL, biri 10 TL! Fiyatlar artınca ona yöneldiler... Diğer illerden bile talep var

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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
05.01.2025 11:46
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kentin tek şemsiye tamircisi olarak bilinen Ali Osman Aydın, fiyat artışının tamire olan ilgiyi artırdığını söyledi. "Şemsiyelerin satış fiyatları 150 TL'den başlayıp bin 250 TL'ye kadar çıkıyor. Şemsiye tamiri ise 10 TL'den başlayıp 150 TL'ye kadar çıkıyor" diyen Aydın, şemsiye fiyatlarının artmasının vatandaşları tamire yönelttiğini belirtti. Aydın, Kocaeli'de şemsiye tamiri yapan başka bir usta olmadığının ve farklı şehirlerden tamir için şemsiye geldiğini söyledi.

Ömerağa Mahallesi Akça Cami Caddesi'ndeki dükkanında yıllardır çalışmalarını sürdüren Ali Osman Aydın (59), kentin tek şemsiye tamircisi olarak biliniyor. Yıllardır bozulan ve kırılan şemsiyeleri tamir eden Aydın'ın dükkanı, özellikle kış aylarında vatandaşların uğrak mekanları arasında yer alıyor.

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Şemsiye tamirinin tüm detaylarını ustasından öğrendiğini söyleyen Ali Osman Aydın, "Bu işe çıraklıktan başlamadım. Araba tamiri gibi çıraklıktan başlanarak öğrenilecek bir iş değil. Ben de ustadan 2-3 ay içerisinde bu işi öğrendim. Bu işin kendine has zorlukları da var tabii ki. İşi öğrendiğimden beri burada vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz" dedi.

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ŞEMSİYE TAMİRİNE İLGİ ARTTI

Şemsiye fiyatlarının artmasının vatandaşları tamire yönelttiğini belirten Aydın, "Şemsiyelerin satış fiyatları 150 TL'den başlayıp bin 250 TL'ye kadar çıkıyor. Şemsiye tamiri ise 10 TL'den başlayıp 150 TL'ye kadar çıkıyor. Şemsiyenin kalitesine göre fiyatlar değişiyor. Netice itibarıyla şemsiyelerini yıllardır tamir ettiren insanlar var" diye konuştu.

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"TÜRKİYE'DE ŞEMSİYE PARÇASI BULMAK ÇOK ZOR"

Şemsiye tamirinde en büyük sıkıntının parça temini olduğundan yakınan Aydın, "Türkiye'de satılan şemsiyelerin yüzde 100’ü Çin malı. Çin malı olduğu içinde parça bulurken çok sıkıntı çekiyoruz, parça bulamıyoruz. İthalatçı firmalar ne parça getirirse onları alıyoruz. Bir de bize gelen şemsiyelerden arızalı olanlardan parça alıp diğerlerini tamir ediyorum" şeklinde konuştu.

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"KOCAELİ'DE BU İŞİ YAPAN TEK KİŞİYİM"

Kocaeli'de şemsiye tamiri yapan başka bir usta olmadığının ve farklı şehirlerden tamir için şemsiye geldiğinin altını çizen Aydın, "Kocaeli'de benden başka şemsiye tamiri işi yapan yok hatta . 2 gün önce Kozan’dan tamir edilmesi için şemsiye geldi. Benim için gurur kaynağı" şeklinde konuştu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli şemsiye fiyat tamir
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