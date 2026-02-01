FİNANS

Birine 'güle güle' birine 'hoş geldin' diyorlar 'Pahalı değil, insanlar rağbet gösteriyor'

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen istavrit, kilogramı 100 TL'den satışa sunuluyor. Balıkçı Kadir Pınar, "Hamsiye 'güle güle', istavrite 'hoş geldin' dedik. İstavrit bolca satılıyor" derken Mehmet Can Örseloğlu ise hamsinin yaklaşık bir aydır neredeyse yok denecek kadar az avlandığını belirtip "Bunun yanında istavrit var, pahalı değil. Zaten insanlar istavrite rağbet gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Moloz mevkisinde yer alan balıkçı tezgahlarında hamsi 300, mezgit 300, çupra 500, levrek 500, somon 450, tirsi ise kilogramı 250 liradan satılıyor.

Balıkçı Kadir Pınar, AA muhabirine, tezgahlarda hamsinin yerini istavrite bıraktığını söyledi.

"İSTAVRİT BOLCA SATILIYOR"

İnsanların da istavrite ilgi gösterdiğini belirten Pınar, "Hamsiye 'güle güle', istavrite 'hoş geldin' dedik. İstavrit bolca satılıyor. Fiyatı da çok uygun, 100 liraya satıyoruz. Önceki gün taze hamsi geldi piyasada 250 liraya satıldı. Bugün iki kasa geldi İğneada'dan, o da şu an 350 liraya pazar buluyor." ifadesini kullandı.

Balıkçı Murat Doğan da istavritin yanı sıra somon ve levreğin de tercih edildiğini aktardı.

"İNSANLAR İSTAVRİTE RAĞBET GÖSTERİYOR"

Hamsinin yaklaşık bir aydır neredeyse yok denecek kadar az avlandığını dile getiren Mehmet Can Örseloğlu ise "Bunun yanında istavrit var, pahalı değil. Zaten insanlar istavrite rağbet gösteriyor." dedi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

