Bitlis'te yetişiyor! Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor

Bitlis'in Adilcevaz ilçesiyle özdeşleşen ve bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan Adilcevaz cevizi, fidan üretimiyle de dikkat çekiyor. Seralarda yetiştirilen tescilli Adilcevaz ceviz fidanları, Türkiye'nin farklı illerinden gelen talepler doğrultusunda yurdun dört bir yanına gönderiliyor.

Fidanların sağlıklı şekilde gelişmesi için yürütülen çalışmalar, ilçenin ceviz üretimindeki tecrübesinin gelecek nesillere aktarılmasına da katkı sağlıyor. Bölgeyle özdeşleşen Adilcevaz cevizinin tanıtımına katkı sunan fidan üretimi, aynı zamanda ilçenin tarımsal potansiyelinin Türkiye genelinde daha geniş kitlelere ulaşmasına imkân tanıyor.

Üretici Mehmet Akkoyun, Adilcevaz 13 ve Kazankaya marka ceviz fidanı yetiştirdiklerini belirterek, "Seralarda yetiştirilen tescilli Adilcevaz ceviz fidanlarımız yalnızca Bitlis ve çevresinde değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinde ceviz yetiştirmek isteyen üreticilere de ulaştırılıyoruz. Böylece Adilcevaz'ın ceviz yetiştiriciliğindeki adı ülke genelinde yaygınlaştırıyoruz" dedi.

Yöreyle özdeşleşen tescilli Adilcevaz ceviz fidanlarının seralarda yetiştirilerek farklı illere gönderilmesi, ilçenin tarımsal mirasının korunması ve yaygınlaştırılması açısından önem taşıyor. Fidan üretimi sayesinde Adilcevaz cevizinin daha geniş alanlarda yetiştirilmesi ve bölgenin bu alandaki bilinirliğinin artırılması amaçlanıyor.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır