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  4. Böcek olarak biliniyordu! Yurt dışından yoğun talep var! Kilosu 12 euro...

Böcek olarak biliniyordu! Yurt dışından yoğun talep var! Kilosu 12 euro...

09.08.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da lagünlerden çıkarılan mavi yengeç, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerine satılıyor. Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, "Mavi yengeç, son yıllarda yurt dışına yapılan ihraçlarla kendisini duyurdu ve kanıtlamaya başladı. Daha önceleri böcek olarak nitelendiriliyordu." dedi. Yılda ortalama 100 ton ihraç edilen mavi yengeç, kilogramı 10-12 eurodan alıcı buluyor.

Böcek olarak biliniyordu! Yurt dışından yoğun talep var! Kilosu 12 euro...

Bölge balıkçılarının yakaladığı, rengi ve boyutuyla dikkati çeken mavi yengeç, yurt içindeki çok sayıda otel ve restoranın yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.

Yılda ortalama 100 ton ihraç edilen mavi yengeç, kilogramı 10-12 eurodan alıcı buluyor.

AA-20220809-28603949-28603934-ADANANIN_MAVI_YENGECI_AVRUPA_VE_UZAK_DOGU_ULKELERINE_IHRAC_EDILIYOR

MAVİ YENGEÇ FESTİVALLE TANITILIYOR

Karataş Belediye Başkanı Necip Topuz, AA muhabirine, ilçenin mavi yengecin en önemli üreme alanlarından olduğunu söyledi.

Mavi yengecin Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerde "yüksek sosyete ürünü" olarak satıldığını anlatan Topuz, "Mavi yengeç, son yıllarda yurt dışına yapılan ihraçlarla kendisini duyurdu ve kanıtlamaya başladı. Daha önceleri böcek olarak nitelendiriliyordu." dedi.

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Topuz, mavi yengecin besin değerinin de çok yüksek olduğunu ifade ederek, son dönemde Uzak Doğu ve Avrupa'daki birçok ülkeye mavi yengeç ihracatı yapıldığını belirtti. Topuz, şöyle devam etti:
"Mavi yengeç, üç lagünden yıllık ortalama 100-150 ton çıkartılıyor. Karataş'a ekonomik katma değer sağlayacağına ve markalaşacağına inandığım için bu yıl ikincisini düzenlediğimiz festivalimizle mavi yengeci ve Karataş'ımızı dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz."

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"DOĞAL TUZLU BİR TADI VAR"

Bölgeden yakalanan mavi yengeci ihraç eden Murat Kumlu da "Çin'de Guangzhou, Şanghay, Hong Kong'a ve Avrupa'da da Almanya, İngiltere ve İtalya gibi ülkelere gönderiyoruz. Amerika'dan talep alıyoruz. ." diye konuştu.

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Mavi yengecin lezzetiyle ön plana çıktığını belirten Kumlu, "Kendinden doğal tuzlu bir tadı var ama çok lezzetlidir. Karidesten bile lezzetli diyebiliriz. Karides sevenler mavi yengeci daha çok beğenir." ifadesini kullandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana mavi yengeç
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