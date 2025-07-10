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“Böcekle uğraşılır mı?” dediler, o ek gelir kapısı yarattı! 50 günde binlerce TL kazandı: "Bu iş gerçekten tanınmıyor"

Muş’un Akpınar köyünde yaşayan çiftçi Halil Koç, çevresindekilerin "Böcekle mi uğraşacaksın?" sözlerine aldırmadan başladığı ipek böceği yetiştiriciliğiyle binlerce lira gelir sağladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün yönlendirmesiyle tamamen gönüllü olarak bu işe başlayan Koç, ipek böceğinin bölge için önemli bir gelir kapısı olabileceğini kanıtladı.

“Böcekle uğraşılır mı?” dediler, o ek gelir kapısı yarattı! 50 günde binlerce TL kazandı: "Bu iş gerçekten tanınmıyor"
Begüm Özkaynak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsalda kalkınmayı destekleyen politikaları doğrultusunda, Muş’ta ipek böceği yetiştiriciliği yaygınlaştırılıyor. Ailelere ek gelir sağlamayı hedefleyen proje kapsamında il genelinde deneme üretimleri başladı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen çalışma ile Muş’un iklimi, coğrafyası ve bitki örtüsünün ipek böceği yetiştiriciliğine uygun olduğu vurgulandı. Bursa KOZ ile yapılan iş birliği çerçevesinde temin edilen yumurta paketleriyle bazı bölgelerde deneme üretimleri kuruldu.

“Böcekle uğraşılır mı?” dediler, o ek gelir kapısı yarattı! 50 günde binlerce TL kazandı: "Bu iş gerçekten tanınmıyor" 1

2024 YILI İTİBARIYLA YAŞ KOZA KİLOGRAMI BAŞINA BİN 400 TL DESTEK SAĞLANIYOR

Aileler için önemli bir ek gelir kaynağı olma potansiyeli taşıyan ipek böcekçiliği, yılda sadece 50 günlük bir üretim süresi gerektirmesi ve alım garantisi sunmasıyla dikkat çekiyor. Bakanlık tarafından da desteklenen bu faaliyet için, 2024 yılı itibarıyla yaş koza kilogramı başına bin 400 TL destek sağlanıyor. Ayrıca gen kaynağı kapsamında üretim yapılması durumunda TAYGEM tarafından ek 700 TL destek veriliyor.

“Böcekle uğraşılır mı?” dediler, o ek gelir kapısı yarattı! 50 günde binlerce TL kazandı: "Bu iş gerçekten tanınmıyor" 2

İpek böceği yetiştiriciliği tesisini ziyaret eden Muş Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, "Bakanlığımızın politikalarının temel amaçlarından biri de kırsalda kalkınmayı sağlamaktır. Kırsal alanlar bizim için oldukça önemlidir; çünkü asıl üretim potansiyelimizin bulunduğu bölgeler buralardır. Bu nedenle kırsalda kalkınmanın sağlanması, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, altyapının iyileştirilmesi ve kırsaldaki aile işletmelerimizin güçlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

“Böcekle uğraşılır mı?” dediler, o ek gelir kapısı yarattı! 50 günde binlerce TL kazandı: "Bu iş gerçekten tanınmıyor" 3

"NİHAİ HEDEFİMİZ İSE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİ TEŞVİK EDEREK İLAVE BİR EKONOMİK KAPI AÇMAK"

Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmalardan biri de ipek böceği yetiştiriciliğinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıdır. İpek böceği yetiştiriciliğinin birçok avantajı bulunmaktadır. Ailenin herhangi bir ferdi tarafından kolaylıkla yapılabilecek bir faaliyet olması, ek gelir kaynağı sağlaması ve yılda yalnızca 50 gün süren bir tarımsal üretim olması dikkat çekicidir. Ayrıca ürün alım garantili olup, Bakanlığımız tarafından desteklenmektedir. 2024 yılı birim fiyatlarına göre, yaş koza kilogramı başına Bakanlığımız tarafından 1.400 TL destek verilmektedir. Üretimin gen kaynakları kapsamında değerlendirilmesi durumunda ise TAYGEM tarafından ek olarak 700 TL destek sağlanmaktadır. İlimizin coğrafi yapısı, iklim şartları ve bitki deseni, ipek böceği yetiştiriciliği için oldukça elverişlidir. Bursa KOZ ile iş birliği içerisinde yumurta paketlerimizi temin ederek ilimizde birkaç noktada deneme alanları oluşturduk. Şu an bulunduğumuz yer de bu deneme alanlarından biridir. Buradaki asıl amacımız, ilimizde tarımsal üretimde çeşitliliği artırmak ve üreticilerimize ek katkı sağlamaktır. Nihai hedefimiz ise sürdürülebilir üretimi teşvik ederek ilave bir ekonomik kapı açmak, uzun vadede üretimde sürdürülebilirliği sağlayarak işletmelerimize ekonomik katkı sunmak ve ilimizin tarımsal potansiyelini daha fazla ortaya çıkarmaktır. Bu faaliyeti inşallah canlandırarak ilimiz için yeni bir ekonomik alan oluşturmuş olacağız" dedi.

“Böcekle uğraşılır mı?” dediler, o ek gelir kapısı yarattı! 50 günde binlerce TL kazandı: "Bu iş gerçekten tanınmıyor" 4

"BİR KÂR AMACIYLA BAŞLAMADIM. ‘KÂR EDEYİM’ YA DA ‘GERİ DÖNÜŞ ALAYIM’ GİBİ BİR BEKLENTİM YOK"

Daha önce ipek böceği yetiştiriciliğini yalnızca ismen bildiklerini söyleyen Halil Koç, bu yılın başında Tarım İl Müdürü Necattin Gönç’ün teşvikiyle ilk kez üretime başladığını belirterek, "İpek böcekçiliği daha önce bildiğimiz ya da yakından tanıdığımız bir alan değildi. Elbette ismini duymuştuk fakat detaylarını bilmiyorduk. Bu yılın başında Tarım İl Müdürümüz Nezih Bey’in tavsiyesi ve görüşmeleri sonucunda ‘Bu işi yapalım mı, acaba olur mu, olmaz mı?’ diye bir düşünce oluştu. Biz de ‘Yapalım, eğer olabiliyorsa en azından deneme amacıyla yapalım’ dedik. Bu işe gönüllü olarak girdim. Bir kâr amacıyla başlamadım. ‘Kâr edeyim’ ya da ‘geri dönüş alayım’ gibi bir beklentim yok. Sadece Muş’ta yapılabildiğini göstermek amacıyla bu işi üstlendik. Tesisimizi kurduk." dedi.

“Böcekle uğraşılır mı?” dediler, o ek gelir kapısı yarattı! 50 günde binlerce TL kazandı: "Bu iş gerçekten tanınmıyor" 5

"BEN BU İŞTEN BİNLERCE LİRA KAZANACAĞIM ÇÜNKÜ GERÇEKTEN BU İŞ TANINMIYOR"

Halil Koç, "Yaklaşık bir aydır bu işle uğraşıyoruz. Aslında basit bir iştir. Vatandaşlarımız bu işi bilmediği için biraz tereddüt ediyor, zor bir iş gibi gelebiliyor. Hayır, zor değil. Sadece her gün dut yaprağını getirip vermektir, başka bir şey yok. 50 günlük bir bakım süreci var. Ama vatandaşlar ipek böcekçiliğini tanımadığı için önyargılı yaklaşabiliyor. Böcekle mi uğraşacaksın gibi düşüncelerle karşılaşıyoruz. Ben bu işten binlerce lira kazanacağım. Çünkü gerçekten bu iş tanınmıyor. Temel amacımız, bu işi Muş’ta tanıtmak ve halkımıza alternatif bir gelir kaynağı olabileceğini göstermektir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

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Çiftçi Muş Tarım ve Orman Bakanlığı kobi İpek böceği ek gelir kaynakları
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