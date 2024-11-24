Böylesi ne Ege'de ne Akdeniz'de görüldü! Dünya çapında ünü var

Zeytin denilince akla ilk gelen Ege veya Akdeniz olabilir ama Artvin'de yetişen butko zeytini de uluslararası üstün lezzet ödülünün sahibi. Lezzeti üstün olan bu zeytini toplaması da hiç kolay değil.

ATV Haber'de yer alan habere göre; emekçiler metrelerce yükseklikte ağaçların tepesinde canla başla çalışıyor. Artvin'de zeytin toplamak ayrı bir emek ve meziyet istiyor. Artvin'deki butko zeytininin yetiştiği zeytin ağaçları Akdeniz'de, Ege'de görülmedi çünkü metrelerce uzunlukta.

ULUSLARARASI ÜSTÜN LEZZET ÖDÜLLÜ

Tadının başka olduğu belirtilen bu zeytinin kabuğunun da incecik olduğu aktarıldı. Artvin Yusufeli Demirkent köyünde, Artvin Barajı manzarasının hemen yanında Yusufeli ilçesinde butko zeytini yetiştiriliyor. Butko zeytini uluslararası üstün lezzet ödüllü. Aynı zamanda toplama işleminin zorluğu nedeniyle üstün zahmet de gerektiriyor.

İşçiler ağacın tepesine merdivenle çıkıyor. O ağaçların en kısası 12 metre. İşçiler "İyi olursa 50-60, az olursa 30 kilo, zeytine göre değişiyor" diye anlatırken zeytin ağaçlarına çıkmadan önce merdiven kuruluyor ve güvenlik için iplerle kurulmuş mekanizmayla bir düzenek oluşturuluyor.

BUTKO ZEYTİNİNİN ÖZELLİKLERİ

Binbir emekle toplanan zeytinlerin adeta bir şifa deposu olduğu belirtildi. Zeytinin özelliklerini anlatırken "Kabuğu ince, hayvan gübresiyle doğal olarak yapıldığı için lezzet farkı var, çekirdeği çıkar, erken tatlanır" ifadeleri kullanıldı.