Bozkırda üretiyor, dünyaya satıyor! 39 milyon alabalık yumurtası işlendikten sonra çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor

Sivas’ta yaşayan ve alabalık üretimi yapan Orhan Çakırer, Ulaş ilçesinde bulunan Tecer dağının yamacına yaklaşık 25 yıl önce alabalık çiftliği kurdu. Bu işe amatörce başlayan Çakırer, 86 dönüm arazinin 15 dönümünde, 400 metrekare kapalı alanda 5 blok ve 36 havuzda alabalık üretimi yapıyor. Türkiye’de sayılı çiftlikler arasında olan Alabalık çiftliğinde yılda 39 milyon alabalık yumurtası üretilirken 2 milyon yetişkin Alabalık elde ediliyor. Sivas’ın Suşehri ilçesinde bulunan su ürünleri tesisine gönderilen yumurtalar burada işlendikten sonra Almanya, Azerbaycan, İran ve çeşitli Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Öte yandan Türkiye’de olduğu gibi Sivas’ta da yılın kurak geçmesi alabalık üretimini de etkiledi. Orhan Çakırer, suyun az olması nedeniyle alabalık yumurtası üretiminde düşüş yaşandığını söyledi.

SİVAS'TAN AVRUPA SOFRALARINA

Alabalık Üretimi yapan Orhan Çakırer, ürettikleri alabalıkların Avrupa ülkelerine gönderildiğini belirterek, “Burada alabalık yumurtası üretiyoruz. Ürettiğimiz yumurtaları Türkiye genelinde ve dışarıya satmaya çalışıyoruz. Üretimimiz yılda 39 milyon yumurta, 2 milyonda yetişmiş balık üretiyoruz. Ürettiğimiz yumurtaları da alabalık işletmesine gönderiyoruz. Onlarda büyüdükten sonra Avrupa’ya gönderiyor. Bizim balıklarımız buradan başlayarak Avrupa’daki insanların sofrasında. Bizden sonra gittiği ülkeler; Almanya, Azerbaycan ve İran gibi ülkelere gidiyor. Avrupa’nın bazı ülkelerine de gidiyor. Avrupa ülkelerinde de bunu tüketiyorlar’’ şeklinde konuştu.