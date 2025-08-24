FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Bozkırdı tarla oldu, kiralayarak başladılar! Yurt dışına gönderiyorlar

Şanlıurfa'dan misafir olarak Elazığ'a gelen ve yörede üretim yapmaya karar veren iki arkadaş, atıl durumdaki 6 bin dönüm araziyi tarıma kazandırdı. Üretici olan Mehmet Sait Çetinkaya, "Bu yıl 15 bin ton civarında yaş domates bekliyoruz. Yıllara göre domateslerimizin yüzde 30-40'ını İzmir'den gelen firmalar aracılığıyla kurutmalık olarak ihracata gönderiyoruz" dedi.

Bozkırdı tarla oldu, kiralayarak başladılar! Yurt dışına gönderiyorlar

Mehmet Sait Çetinkaya ve Mehmet Salih Kıran, 4 yıl önce Elazığ merkeze bağlı Alatarla köyünde yaşayan arkadaşlarına misafir oldu. Keban Baraj Gölü çevresindeki geniş ve verimli arazileri gören iki arkadaş, bölgede tarımsal üretim yapma kararı aldı.

Bozkırdı tarla oldu, kiralayarak başladılar! Yurt dışına gönderiyorlar 1

2 BİN DÖNÜMDE KURUTMALIK DOMATES

İlk yıl kiraladıkları yaklaşık 1000 dönümde kurutmalık domates yetiştiren Çetinkaya ve Kıran, her yıl ürün çeşidini artırarak ekim alanını 6 bin dönüme çıkardı. Mercimek, buğday, arpa, yulaf, mısır, biber ve patlıcan yetiştiren arkadaşlar, bu yıl yaklaşık 2 bin dönümde kurutmalık domates üretti.
Bozkırdı tarla oldu, kiralayarak başladılar! Yurt dışına gönderiyorlar 2

Tarlalarda hasadı süren domatesler, araçlarla kurutulmak üzere getirildikleri alanda makinelerle ikiye bölünerek örtüye seriliyor. Kuruması için güneşe bırakılan domatesler, işçiler tarafından tuzlanıyor.
Bozkırdı tarla oldu, kiralayarak başladılar! Yurt dışına gönderiyorlar 3

"DAHA ÖNCE BURALAR BOZKIRDI"

Çetinkaya, 4 yıldır bölgede tarımsal üretim yaptıklarını belirtti. Elazığ'ın, rakımı, iklimi ve verimli topraklarıyla tarımsal faaliyetler açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Çetinkaya, şu sözleri kullandı:

"Elazığ'a 4 yıl önce misafir olarak geldik. Baraj çevresinde boş araziler bulduk ve bu arazileri sahibinden kiraladık. Yaklaşık 6 bin dönüm kadar ekim yapıyoruz. Daha önce buralar bozkırdı, ekim adına bir şey yoktu. Buralara mercimek, buğday, arpa, yulaf, domates, biber, patlıcan, mısır ektik"

15 BİN TON BEKLENTİ VAR

Şu anda hasadı yapılan domateste Şanlıurfa'dan getirttikleri 300 kişinin çalıştığını anlatan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Bu yıl 15 bin ton civarında yaş domates bekliyoruz. Yıllara göre domateslerimizin yüzde 30-40'ını İzmir'den gelen firmalar aracılığıyla kurutmalık olarak ihracata gönderiyoruz. Kurutulmuş domateslerimiz Amerika ile Fransa, İngiltere, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Üretimimizin yüzde 60-70'ini de İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep ve diğer illere gönderiyoruz."

Bozkırdı tarla oldu, kiralayarak başladılar! Yurt dışına gönderiyorlar 4

ÖRNEK OLDULAR

Şanlıurfa'dan gelip aynı bölgede kiraladığı 200 dönümde domates yetiştiren Adem Koşut da Çetinkaya ve Kıran'ı örnek aldığını belirtti.
Bozkırdı tarla oldu, kiralayarak başladılar! Yurt dışına gönderiyorlar 5

Bu yıl verimin iyi olduğunu anlatan Koşut, üretim alanlarına gelen vatandaşların da yaş domates satın alabildiklerini dile getirdi.
Koşut, "Gururluyuz, mutluyuz ekonomiye, millete katkımız oluyor" ifadesini kullandı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...Bakanlık sahada göz açtırmıyor! O işaret yoksa...
Hakem Kurulu'na seslendi: Milyonlar zam bekliyor!Hakem Kurulu'na seslendi: Milyonlar zam bekliyor!

Anahtar Kelimeler:
domates Şanlıurfa kuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

Trafikte yeni düzenleme! 'Kapatacağız' diyerek açıkladı

İz sürüp buldular: Ağaç kovuğundan kilo kilo çıktı!

İz sürüp buldular: Ağaç kovuğundan kilo kilo çıktı!

Mercek altında düğün salonları var: Milyar liralık dev tespit

Mercek altında düğün salonları var: Milyar liralık dev tespit

1 tona yakın aldı, kilosu 18 lira!

1 tona yakın aldı, kilosu 18 lira!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.