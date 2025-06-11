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'Bu işi yapıp da mutlu olan yok' 100 bin lirayı geçiyor ama yine de kimse istemiyor! Türkiye'den de yurt dışından da bulamadı

Her meslek grubunun maaşları tartışılmaya devam ederken hayvancıların isyanı giderek artıyor. Hayvanları için çoban arayışında olan besiciler maliyetlere güçlerinin yetmediğini belirtti. Çobanların ortalama 80 bin maaş, kalacak yer ve sınırsız internet istediğini belirten bir besici maliyetin 100 bin lirayı geçtiğini belirtti. Buna rağmen ne yurt içinde ne yurt dışında çoban bulamadıklarını belirten besici, "Hayvancılık yapıp da memnun olan yok" dedi.

'Bu işi yapıp da mutlu olan yok' 100 bin lirayı geçiyor ama yine de kimse istemiyor! Türkiye'den de yurt dışından da bulamadı

Çoban bulamama sıkıntısı birçok ilde yaşanmaya devam ediyor. Yozgat'ta hayvancılıkla uğraşan bazı besiciler, yüksek maaş gerektirdiği için çoban bulamadıklarını bu yüzden hayvanların başında kendilerinin durmak zorunda kaldığını belirtti. Çoban maaşlarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan besici Adem Göçer, "Sıkıntımız çok" diyerek en çok bu sene zorlandıklarını belirtti.

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TÜRKİYE'DE DE BULAMADI YURT DIŞINDA DA

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı kasabasında büyükbaş hayvan yetiştiren Adem Göçer, kendi hayvanlarının çobanlığını yapıyor. Bu yıl çoban arayışında olan Göçer, 3-5 arkadaş bir araya gelerek çoban tutmak istediklerini ifade etti. Göçer, "Türkiye'nin neresinden olursa olsun bir çoban bulmak istedik. En az 10 kişiyi aradık. Türkiye içinden veya dışından araştırdık. Aradığımız kişiler, 75-80 bin lira maaş, sınırsız internet istiyor. Yeme içme, kalacak yer sana ait, diyor. 100 bin lirayı geçiyor masraflar ama yine de çoban yok. Yapmamız gereken başka işler de oluyor. Çoban bulamayınca başka işlerimiz de aksıyor" dedi.

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"HAYVANCILIK YAPIP DA MUTLU OLAN YOK"

Hayvan yetiştirmenin oldukça maliyetli olduğunu söyleyen Göçer, "100 bin lirayı verirsek bu maldan ne kazanacağız? Bir buzağı yemi 750-800 lira. Süt para etmiyor. Yem fiyatları almış başını gidiyor. Şu sıralar sıkıntılı bir zaman. Hayvancılık yapıp da memnun olan yok. Çoban da bulunmuyor. Mecburen kendi çobanlığımızı kendimiz yapıyoruz.

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Çobanları eleştirdiğimden karaladığımdan değil. Mesela şirkette çalışan biri maaşını alır ama bu iş öyle kolay bir iş değil" diyerek hayvancılıktaki zorluklara dikkat çekti.

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EN ÇOK BU SENE ZORLANDILAR

8-10 yıldır yaptığı işte bu sene oldukça zorlandığını söyleyen Adem Göçer, "Yem fiyatları çok zamlandı. Otlamak için hayvanlar yayılıyor ama nereye kadar yayılacak? Ot kurumaya başladı. Süt fiyatları aşağı çekiyor. Yem fiyatları artıyor. Çoban bulunamıyor. Sıkıntımız çok" şeklinde konuştu.

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Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Besicilik Çoban Yozgat Hayvancılık maaş
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