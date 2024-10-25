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Bu nar Avrupa Birliği tarafından tescilli... Suruç'un gözbebeğinin hasadı başladı! Üretim yüzde 50 arttı!

25.10.2024 15:50
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Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) tescilli tek nar çeşidi olan ve geçmişinin Babil Asma Bahçeleri dönemine kadar gittiği iddia edilen Suruç narının hasadı başladı. Yıllık yaklaşık 300 bin ton üretilen bu nar, 2015 yılında Suruç Ovası'nın suya kavuşmasıyla üretiminde yüzde 50 artış gösterdi. Narın üreticisi olan vatandaş, “200-300 yıldır bu narlar Suruç’ta yetişiyor. Bunlara deve dişi narlar da diyoruz” şeklinde konuştu.

Bu nar Avrupa Birliği tarafından tescilli... Suruç'un gözbebeğinin hasadı başladı! Üretim yüzde 50 arttı!

Tarihi kökeninin Babil Asma Bahçelerine dayandığı iddia edilen Suruç narı, Avrupa Birliği tescili sayesinde hem kalitesini koruyor hem de uluslararası pazarlarda giderek daha fazla tanınıyor. Kilosu 25 Türk Lirasından satılan bu narlar, başta Avrupa olmak üzere yurt içinde ve yurt dışında yoğun talep görüyor.

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SURUÇ NARI DİĞER NARLARDAN FARKLI

Yüksek Ziraat Mühendisi Mehmet Tekçe, Suruç narının tescil edilmesinden sonra Avrupa’ya nar ve nar suyu ihraç etmeye başladıklarını belirtti. Suruç narının ince kabuğu, iri taneleri, yüksek asidik oranı ve mayhoş tadıyla diğer nar çeşitlerinden ayrıldığını vurgulayan Tekçe, özellikle yüksek asidik oranının şeker hastalarına iyi geldiğini ve vücuttaki mikropları öldürdüğünü ifade etti.

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BU NAR BAŞKA YERDE YETİŞMİYOR

Nar üreticisi Müslüm Kaplan ise Suruç narının tarihi önemine dikkat çekerek, “200-300 yıldır bu narlar Suruç’ta yetişiyor. Bunlara deve dişi narlar da diyoruz” dedi.

Kaplan, Suruç narının binlerce yıldır Suruç Ovası’nda yetiştiğini ve başka bir yerde yetişmediğini de belirtti.
İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
nar Avrupa Birliği Suruç
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