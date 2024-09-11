Bu sene fazla fazla üretildi... Bakanlık duruma el attı! Bu sene bol bol patates yiyeceksiniz

Tarım ve Orman Bakanlığı, patates üretiminde bu yıl fazla üretimin olduğunu ifade etti. Bakanlık, fazla üretimden dolayı tüm kamu kurumlarında patates tüketimin artırılmasını istedi.

Türkiye gazetesinin haberine göre, Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, ‘Patates tüketiminde farkındalığın artırılması’ konulu yazıda, 2024 sezonunda patates üretiminin, yurt içi tüketimi ve Türkiye’nin ihracat kapasitesini aşmasının beklendiği ve arz fazlasının ortaya çıkmasının öngörüldüğü belirtildi.

BAKANLIK PATATES TÜKETİMİNİ ARTIRMAYA ÇALIŞIYOR

Yazıda “Arz fazlasının sebep olabileceği fiyat dalgalanmaları ve üreticilerin bir sonraki dönem ekim kararlarında oluşabilecek olumsuz etkilerin en aza indirilebilmesi maksadıyla, kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde, yurt içi patates tüketiminin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır” denildi. Bu kapsamda, askerî birlikler, yurtlar, okullar, üniversiteler, kurum yemekhaneleri ve sosyal tesislerin yanı sıra, gıda yardımlarında da patatese ağırlık verilmesi talep edildi.

ÜRETİM DAHA FAZLA

Türkiye genelinde geçtiğimiz yıl toplamda 5 milyon 700 bin ton patates üretimi gerçekleştirildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Bitkisel Üretim 1. tahminine göre de 2024 sezonunda patates üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında artarak 6,5 milyon ton olması bekleniyor. Öte yandan sahadan gelen bilgiler ışığında, patates ekim alanlarının resmî kayıtlardan daha fazla olduğu ve üretimin de tahmin edilenden daha yüksek olacağı tahmin ediliyor.

MALİYETLER YÜKSEK

Niğde, Nevşehir ve Konya gibi bölgelerde patates üretimi yapan çiftçiler “Üretim planlaması olmadığı için bu sezon çok fazla patates ekimi yapıldı. Özelikle İç Anadolu Bölgesi’nde ekim çok fazla ama bunların bir kısmı Çiftçi Kayıt Sisteminde gözükmüyor. Ürünlerin acilen ihracata gitmesi ya da iç tüketiminin artırılması lazım. Mevcut tabloda üretici bu sezon patatesten de zarar eder durumda” diyor.

Tarlada patatesin kalite ve çeşidine göre kilogram fiyatının 4-6 TL seviyelerinde olduğunu söyleyen üreticiler “Patateste maliyetler çok yüksek. Üreticinin kâr edip bu işi sürdürebilmesi için satış fiyatının 8-9 TL’den aşağı olmaması lazım. Şu an piyasada oluşan fiyat maalesef maliyetlerin altında seyrediyor. 15-20 gün sonra da ‘depoluk’ diye tabir ettiğimiz patatesin hasadı başlayacak. O zaman fiyatların daha da düşmesinden endişe ediyoruz” yorumunda bulunuyor.