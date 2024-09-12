FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. 'Bunlar delirmiş' dediler, babaları bile inanmadı! İmkansızı başardıklarını görünce... 'Şu anda 3 deli var, gelecek yıl herkes delirir'

'Bunlar delirmiş' dediler, babaları bile inanmadı! İmkansızı başardıklarını görünce... 'Şu anda 3 deli var, gelecek yıl herkes delirir'

12.09.2024 12:13
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı dağlık bir mahallede muhtar kimsenin inanmadığını yaparak 4 dönüm alanda domates yetiştirip gelirini de mahalleye bağışladı. Kimsenin domates yetiştirebileceklerine ihtimal vermediğini anlatan Yasin Köse, babalarının da kendilerine inanmadığını belirtip "Hatta bize ’bunlar delirmiş’ demişlerdi" dedi. Köse "Bu domates tarlasını eken 3 kişiyiz. Şu anda köyde 3 deli var. Gelecek yıl herkes delirir ve üretimi çoğaltırız diyerek espri yapmıştık" ifadelerini kullandı.

İlçeye bağlı Salmanlı Mahallesi Kuruboğaz mevkiinde muhtar İlyas Köse, mahalle çok dağlık ve kurak bir alanda olduğu için yapılamayan tarımı yaparak herkese örnek oldu. Köse, gençlerin mahalleden göç etmesinin önüne geçmek ve kuraklığı yenmek için 4 dönüm alanda domates bahçesi kurdu. En başta muhtara kimse inanmasa da o bahçeyi kurup domatesi hasat edip mahalle için bir gelir kapısı oluşturdu.
Domates fidelerini toprakla buluşturduğunda herkesin “ siz delisiniz” dediğini aktaran Muhtar İlyas Köse, “Şu anda köyde girişimci 3 deli var. Gelecek yıl herkes delirir ve olmaz denilen tarlalarda daha çok üretim yapabiliriz” diyerek gençleri köylerde üretime teşvik etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

AW285947_01

Köse, verimli topraklarda son yıllarda yaşanan kuraklık ve gençlerin kent merkezlerine gittiği için köylerde üretimi arttırmak adına hem üretim yapmak hem de kooperatifleşme yolunda ilerlediklerini ifade etti.

AW285947_02

Köse, en yakınlarının bile toprağı ilk kazdıklarında üretime inanmadıklarına dikkat çekerek şöyle devam etti:

AW285947_03

"Şu an bulunduğumuz rakım bin 100. Bu bölge kuraklık dolayısıyla ismi zaten Kuruboğaz olan bir yer. Biz domates yetiştirdik. Yaklaşık 4 dönüm de 4 bin kök domates fidesi ekmiştik. Daha doğrusu 6 bin ekmiştik ama 4 bin kök domatesimiz yetişti. Önemli olan doğru zamanda doğru şeyleri yapmak aslında. Özetle onu söyleyebilirim. Doğru zamanda doğru ürün, gübrelemesini doğru yaptık. Dikim sıralamasını doğru yaptık. Doğru fideyi seçtik. Tabii ki emek de verdik. Amacımız buradaki bizim Farsak köyleri olarak, insanlara bir şeylerin olabileceğini göstermek istiyorduk. Onu başardığımıza inanıyorum. Şehirdeki yaşamı köye bir nebze olsun çekip üretime katkı sağlamasını planlıyoruz. Bütün projemiz bu. Hatta bununla ilgili de Farsak Köyleri Kalkınma Kooperatifi diye bir kooperatif kurma aşamasındayız. Bu domates bize onların verisini verecek. Doğru bilgiler verecek. Çok çalıştık, emeğimizin karşılığını da şu an görüyoruz.”

AW285947_04

BABAMIZ BİLE İNANMADI

Üreticilerden Yasin Köse ise, "Arazimiz verimli fakat su sorunumuz vardı. Buraya gelen tüm dostlarımız, arkadaşlarımız, komşu köylerden gelen misafirlerimiz tamamı ’Allah yardımcınız olsun’ dediler. Hiçbiri burada domates yetişebileceğine ihtimal vermiyordu. Şu an bunun içine babam da dahil. Babam da kesinlikle olmaz diyenlerden. Hatta bize ’bunlar delirmiş’ demişlerdi. Biz de bu domates tarlasını eken 3 kişiyiz. Şu anda köyde 3 deli var. Gelecek yıl herkes delirir ve üretimi çoğaltırız diyerek espri yapmıştık. Ama şu an herhalde o deli diyenler artık olduğunu görünce bir şeyleri başarabiliyormuşuz” diye konuştu. (İHA)

AW285947_05

AW285947_06

AW285947_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
domates Adana Kozan
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin Güran olayında muhabir ne gördüğünü açıkladı

Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

Narin'in annesi günler öncesinden ağzından mı kaçırdı? Mide bulandıran iddia

İki yeni tedbir geliyor! Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtdışı vergi için hamlesini yaptı: Zorunlu olacak

İki yeni tedbir geliyor! Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtdışı vergi için hamlesini yaptı: Zorunlu olacak

Mevduat faizinin getirisi rekor seviyeye yaklaştı

Mevduat faizinin getirisi rekor seviyeye yaklaştı

Mobilya bakmaya giderken keşfetti! 'Sattığımız kazandığında...'

Mobilya bakmaya giderken keşfetti! 'Sattığımız kazandığında...'

Devlette 9 bin, özelde 72 bin lira... Geçen yıla göre yüzde 360 zamlandı, her isteyen de giremiyor: Devletin bunu düzenlemesi gerekiyor

Devlette 9 bin, özelde 72 bin lira... Geçen yıla göre yüzde 360 zamlandı, her isteyen de giremiyor: Devletin bunu düzenlemesi gerekiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın yıldız markaları burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

"Çok rahat, kaliteli, konforlu!" Yediden yetmişe herkesin favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.