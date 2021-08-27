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'Burada arpa bile yetişmez' dediler, iki arkadaş kimseyi dinlemedi! 1 milyon lirayı toprağa 'gömdüler!'

27.08.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan, uzun yıllardır meyve sebze alım satımı yapan Musa Koç ile Tekin Eren, 4 yıl önce hobi amaçlı 5 bin 137 metre yüksekliğinde bulunan Ağrı Dağı eteklerindeki 30 dönümlük çorak araziyi 1 milyon liraya satın aldı. Türkiye-İran sınırındaki çorak araziyi vahaya dönüştürerek tonlarca meyve ve sebze alan iki arkadaş, ilk zamanlar 'Burada arpa bile yetişmez' diye dönüş aldıklarını söyledi.

Sondaj ile su bulup ardından trafo kurdurarak bölgeye elektriğin gelmesini sağlayan Koç ile Eren, kum fırtınası ve rüzgarın yoğun olduğu bölgede el ele vererek arazinin altyapısını 2 yılda tamamladı.

Türkiye-İran sınırının sıfır noktasına yakın bölgedeki araziyi vahaya dönüştüren ve sulama sistemi kuran iki arkadaş, ilk defa geçen yıl meyve ve sebze üretimine geçmek için tohumları toprakla buluşturdu.

12 KİŞİYİ İSTİHDAM ETTİLER

İlk denemelerinde bahçelerinden tonlarca ürün alan iki arkadaş, çevresi çorak arazilerden oluşan bostanlarında organik dereotu, reyhan, soğan, maydanoz, kişniş, semiz otu, turp, domates, biber, fasulye, kabak, patlıcan, kavun, karpuz, mısır ve ay çekirdeği yetiştiriyor.

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Bahçelerinde 12 kişiyi de istihdam eden yatırımcı iki arkadaş, yetiştirdikleri ürünlerini Ağrı-İran kara yolu üzerine kurdukları tezgahlarda satışa sunarak kazanç sağlıyor.

Musa Koç, Ağrı'nın topraklarının verimli olduğunu ve emek verildiğinde birçok ürünün yetiştirilebileceğini söyledi.

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Satın aldıkları arazinin çorak olduğunu ve bostana dönüştürmek için çok emek harcadıklarını ifade eden Koç, şöyle konuştu;

"Bostanımız İran sınırına çok yakın noktada bulunuyor. Buradaki araziler genelde çorak oluyor. Bostan kurmak hobimdi ama sonra ticarete dönüştürdüm.

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Burada 300 tonluk su havuzlarımız var. Damlama, yağmurlama ve sulama sistemlerimiz var. Burada 12 çeşit yeşil sebze yetiştiriyoruz. Burada yok yok. Bir evin ihtiyaç duyabileceği bütün meyve ve sebzeleri üretiyoruz."

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Koç, cennet hurması, kayısı, elma ve çeşitli meyve ağaçlarının da bostanda bulunduğunu belirterek, daha fazla arazi alarak bahçesini büyütmeyi planladığını dile getirdi.

"'ARPA BİLE YETİŞMEZ' DİYEN OLDU"

Emek verilen işte başarının kaçınılmaz olduğunu aktaran Koç, şunları kaydetti;

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"Burası için çok emek verdik. 'Burası çöldür, sıcağa dayanmaz, toprağı soğuğa dayanmaz, sele maruz kalmış bir topraktır, arpa bile yetişmez.' diyenler oldu. Bostanımıza yaklaşık 1 milyon lira harcadık. Buranın üstünü kapatıp sera yapmayı düşünüyoruz. 12 çalışanımız var ve onlar da buradan kazandıkları parayla evlerine ekmek götürüyor. Burada yakın köylerimizin sebze ve meyve ihtiyacı karşılanıyor. Ürettiğimiz ürünleri Van'ın Çaldıran ilçesine, Iğdır'a, Doğubayazıt merkeze ve yakın ilçelere de gönderiyoruz."

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İran'a gidip gelen sürücülerin de ürünlere ilgi gösterdiğini söyleyen Koç, "Çevredeki köyler alışverişlerini bizden yapıyor. Bundan dolayı dışarıya çok fazla ürün gönderemiyoruz. Satış konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Bu arazileri yeni yeni işlendiği için bütün gücünü biz alıyoruz. Karpuzlarımız çok büyükler hatta bir tanesi 28 kilo gelmişti. Çevre köylerden de çok memnunuz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Ağrı
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