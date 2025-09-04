FİNANS

'Burada olmaz' dediler, yine de başladı! Her ay 10 bin tane satıyor, kamyon kamyon gidiyor

Almanya'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Rize'ye dönen Hüseyin Dilsiz, hobi olarak kaktüsle başladığı çiçekçilik işini büyüterek her ay 10 bine yakın çiçek satışı yapıyor. Dilsiz "Hobi olarak kaktüs sevgimiz vardı. Sonra araştırdık burada kaktüs yetiştirmeye başladık. Bu bölge yağmurlu olduğu için 'Kaktüs burada yetişmez' diyenler oldu" ifadelerini kullanırken "Ortalama ayda 4 kamyon, 5-10 bin adet çiçek gidiyor" dedi.

12 yıl önce Almanya'dan Rize'ye kesin dönüş yapan 58 yaşındaki Hüseyin Dilsiz, hobi olarak kaktüs yetiştirmeye başladı. Araştırmaları neticesinde kaktüs işine başlayan Hüseyin Dilsiz, "Rize yağmur bölgesi kaktüs yetişmez" gibi söylemlere rağmen evinin bahçesine kurduğu serada 500 çeşit kaktüs yetiştirmeyi başardı.

Burada olmaz dediler, yine de başladı! Her ay 10 bin tane satıyor, kamyon kamyon gidiyor 1

Perakende kaktüs satışları yaparken müşterilerin isteği üzerine farklı çiçek çeşitlerini de alıp satmaya başlayan Dilsiz, işleri her geçen gün büyüttü.

Burada olmaz dediler, yine de başladı! Her ay 10 bin tane satıyor, kamyon kamyon gidiyor 2

Dilsiz ayda 4 kamyon çiçek satışı yaptığını söylerken, özellikle önemli günlerde aşırı yoğunluk yaşadıklarını dile getirdi. Yerli ve yabancı turistlerin serayı ziyaret ettiğini ifade eden Dilsiz, bazı yabancı turistlerin hediye olarak memleketlerine çiçek götürdüklerini söyledi.

Burada olmaz dediler, yine de başladı! Her ay 10 bin tane satıyor, kamyon kamyon gidiyor 3

"TAM KAPSAMLI BAHÇE MARKETİ OLDUK"

12 yıl önce Almanya'dan temelli dönüş yaptığını söyleyen Hüseyin Dilsiz, "Rize'ye yerleştik. Hobi olarak kaktüs sevgimiz vardı. Sonra araştırdık burada kaktüs yetiştirmeye başladık. Bu bölge yağmurlu olduğu için 'Kaktüs burada yetişmez' diyenler oldu. 10 yıl oldu bu işe başlayalı. Perakendecilikten toptancılığa kadar geldik. Zamanla gelen müşterilerimiz başka çiçek çeşitleri istemeye başladı. Biz de zamanla yeni çiçek çeşitleri de ekleyerek tam kapsamlı bahçe marketi gibi olduk. Saksı çeşitlerimiz var. Tüm çeşitler şu an bizde mevcut. Toptan ve perakende satışlarımız var. Piyasayı iyi takip ediyoruz. Müşterilerin isteklerine cevap vermeye çalışıyoruz. Bizim sektörde önemli günler var. Sevgililer Günü, Anneler Günü, Öğretmenler Günü gibi önemli günler var. O zamanlarda işlerimiz çok yoğun oluyor" ifadelerini kullandı.

Burada olmaz dediler, yine de başladı! Her ay 10 bin tane satıyor, kamyon kamyon gidiyor 4

"ORTALAMA AYDA 4 KAMYON, 5-10 BİN ADET ÇİÇEK GİDİYOR"

Dilsiz "Ortalama ayda 4 kamyon, 5-10 bin adet çiçek gidiyor. İlkbaharda daha çok sardunya, yıldız çiçeği, karanfil, sonbaharda sıklamen, kasımpatı fazla gidiyor. Bazı çiçek çeşitleri her mevsim açıyor. Çeşit bol 12 ayın her zamanında farklı çiçek çeşitlerimiz var. Çeşidimiz bol" dedi.

Burada olmaz dediler, yine de başladı! Her ay 10 bin tane satıyor, kamyon kamyon gidiyor 5

Çiçek serasına yerli ve yabancı turistlerin de geldiğini belirten Dilsiz, "Bitki meraklıları Rize'ye geldiğinde haritalardan bizi bularak seramıza geliyorlar. Biraz yabancı dilim var. Anlaşabiliyoruz. İngiltere, Almanya, Arabistan'dan turistler geliyor. Bizden çiçek alıp memleketlerine götürüyorlar. İşimizi seviyoruz" diye konuştu. (İHA)

Burada olmaz dediler, yine de başladı! Her ay 10 bin tane satıyor, kamyon kamyon gidiyor 6

