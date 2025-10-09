FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Bursa'dan özel getiriyorlar, 65 yıldır devam ediyor! Zarar eden çok ama '100 milyon lira gelir bekliyoruz'

Muş'ta 4 bin 500 dekarlık alanda yapılan elma üretiminde hasat zamanı geldi. Zirai donun teğet geçtiği kentte, bu yıl 2 bin ton elma hasadı bekleniyor. Söz konusu hasattan 100 milyon lira gelir kazanılacak.

Bursa'dan özel getiriyorlar, 65 yıldır devam ediyor! Zarar eden çok ama '100 milyon lira gelir bekliyoruz'

Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce merkeze 36 kilometre uzaklıktaki Akpınar köyünde "Çiftçi Gülerse Memleket Güler" mottosuyla elma hasadı programı düzenlendi. Programda elma ağaçlarından ilk hasadı yapan Muş Valisi Avni Çakır, kentte bereketli bir sezonun geride bırakıldığını belirtti. Vali Çakır, tarımın Muş ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Kentte şeker pancarı dışında hasat dönemini tamamladık. Sadece ilimizde değil bölgemizde örnek sayılabilecek bir çiftlikteyiz. Muş'a geldikten sonraki üçüncü elma hasadım. İlk geldiğimde gerçekten çok şaşırmıştım, Doğu Anadolu Bölgesi'nde elma, armut yetişir mi diye. Burası muhteşem bir ortam. Dedim Isparta'ya mı geldim yoksa ben. Bu konuda da işini severek yapan Aşar ailesi var. Gerçekten o zaman çok keyif almıştım" dedi.

Bursa dan özel getiriyorlar, 65 yıldır devam ediyor! Zarar eden çok ama 100 milyon lira gelir bekliyoruz 1

"MUŞ ZİRAİ DONDAN CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENMEDİ"

Vali Çakır, bu yıl Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan zirai donun meyve üretimini olumsuz etkilediğini ancak Muş'un bu durumdan ciddi şekilde etkilenmediğini vurgulayarak, "Allah'a şükür bu bölgede çok ciddi bir zarar olmadı. Bu yıl güzel bir hasat gerçekleştiriyoruz. 'Bakarsan bağ olur' diyen atalarımız boşuna söylememiş. Murat Nehri uçsuz bucaksız bir alandan gelip geçiyor. Bence bundan sonraki hedefimiz hep beraber bu güzellikleri tüm bölgedeki hemşehrilerimize gösterip, benzer bahçelerin özellikle bu nehir boyunca da yaygınlaşmasını sağlamak" şeklinde konuştu.

Elma üretiminde başarılı sonuçlar elde edilmesinde üreticilerin gayreti kadar devletin tarımsal desteklerinin de önemli payı olduğunu dile getiren Vali Çakır, "Her konuda devletimizin destekleri de ortada. Yeter ki vatandaşımız ‘Benim tarlam var, ben bir şey yapmak istiyorum. Gelin bakın, burada en verimli neyi üretebilirim? Toprak analizini, havasını, suyunu, kontrollerini yapın. Bu süreçte de bana destek olun' deyin. Biz her türlü ekipmanımızla, personelimizle onların yanındayız" ifadelerini kullandı.

Bursa dan özel getiriyorlar, 65 yıldır devam ediyor! Zarar eden çok ama 100 milyon lira gelir bekliyoruz 2

"100 MİLYON GELİR BEKLEMEKTEYİZ"

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise, kentin tarımsal faaliyet açısından önemli merkezlerden biri konumunda yer aldığını vurguladı. Tarım alanında önemli bir potansiyele sahip olduklarını belirten Gönç, verimli toprakları, ovaları, bitki florası ve su kaynaklarıyla Muş'un üretime oldukça uygun bir şehir olduğunu söyleyerek, "Toplamda 357 bin hektarlık tarıma elverişli bir alan bulunmakta. Yürütülen tarımsal faaliyetlerden biri de meyvecilik faaliyeti. Meyvecilik anlamında ürün desenlerimizi, üzüm, elma, armut, ceviz ve az da olsa kirazdan oluşmakta. Elma ve armut da ilimizde önemli bir yer tutuyor. 4 bin 500 dönümlük bir alanda elma hasadı yapılıyor. İlimizde meyvecilik faaliyetinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yaklaşık 2 bin ton elma hasat etmeyi planlıyoruz. Bu yıl elma hasadından yaklaşık 100 milyon gelir beklemekteyiz" diye konuştu.

"BURSA'DAN GETİRİYORUZ"

Elma üreticisi Ferhat Aşar, "1960'lı yıllardan bugüne kadar baba mesleğimizi devam ettirdik. Tabii ki o dönemdeki kısıtlı imkanlarla babalarımızın yaptıklarını biz daha modern teknik ekipmanlardan yararlanarak en iyisini yapmanın mücadelesini veriyoruz. Özellikle burada bulunmadığı için budamacılarımızı Bursa'dan getiriyoruz. İlkbahar mevsiminde budamalarımızı yapıyoruz. Amacımız baba mesleğimizi de çevremize yaymak" dedi.

Bursa dan özel getiriyorlar, 65 yıldır devam ediyor! Zarar eden çok ama 100 milyon lira gelir bekliyoruz 3

Vali Avni Çakır ve beraberindekiler, hasat sonrası yol kenarında sebze ve meyve satan çiftçileri ziyaret ederek, ürün satın aldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüş tüm zamanların rekorunu kırdı!Gümüş tüm zamanların rekorunu kırdı!
Çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı! İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda yeni gelişmeÇok sayıda kişi gözaltına alınmıştı! İstanbul Altın Rafinerisi operasyonunda yeni gelişme

Anahtar Kelimeler:
elma Muş hasat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.