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  4. Cambridge'de eğitim alan kadın çiftçi ilk etapta 10 dönümle başladı! İnka kral ile kraliçelerinin yiyeceği, şifa deposu... “Amerika ve Avrupa’da çok ciddi tüketicisi var"

Cambridge'de eğitim alan kadın çiftçi ilk etapta 10 dönümle başladı! İnka kral ile kraliçelerinin yiyeceği, şifa deposu... “Amerika ve Avrupa’da çok ciddi tüketicisi var"

03.07.2023 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Cambridge Üniversitesi'nde ‘besin intolerans’ eğitimi alan profesyonel çiftçi Hayriye Kuşçu, memleketi Eskişehir’de yetiştirmeye başladığı İnka kral ile kraliçelerinin yiyeceği olduğunu belirttiği şifa deposu ürünü Anadolu’da yaygınlaştırmaya çalışıyor. Besin değeri yüksek şifa deposu ürünün dünya pazarında alıcılarının bulunduğunu belirten Kuşçu, “Amerika ve Avrupa’da çok ciddi tüketicisi var. Biz Türkiye’de üretimini yaparak ihracatı için çalışmalıyız” dedi.

Cambridge'de eğitim alan kadın çiftçi ilk etapta 10 dönümle başladı! İnka kral ile kraliçelerinin yiyeceği, şifa deposu... “Amerika ve Avrupa’da çok ciddi tüketicisi var"

2013 yılında Cambridge Üniversitesi'nde "besin intolerans" eğitimi almak üzere İngiltere'ye giden Hayriye Kuşçu, Türkiye’ye döndükten sonra işini kurup zayıflama merkezleri açtı. Var olan işinin yanında aile yadigarı topraklarda profesyonel çiftçiliğe başladı.

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MOR PATATESLERE MERAK SARDI

Birçok ürünün yanı sıra Türkiye’de ilk kez denenen mor patateslere merak saldı. 2020 yılında, herkesin ektiğinden farklı bir ürün ekmek üzere Türkiye'de ilk defa 10 dönüm alanda kadınlarla bir araya gelerek mor patates ekimi yaptı.

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Kuşçu, onlara yardımcı olmak amacıyla 2020 yılında kurduğu kooperatifin de başkanlığını sürdürüyor. Kooperatifin Amasya şubesi de faaliyetlerine başladı.

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“AMERİKA VE AVRUPA’DA ÇOK CİDDİ TÜKETİCİSİ VAR"

Besin değeri yüksek şifa deposu mor patatesin dünya pazarında alıcılarının bulunduğunu belirten 45 yaşındaki Kuşçu, “Amerika ve Avrupa’da çok ciddi tüketicisi var. Biz Türkiye’de üretimini yaparak ihracatı için çalışmalıyız” dedi.

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“ESKİŞEHİR’DE 4 YIL ÖNCE İLK ETAPTA 10 DÖNÜMLE BAŞLAMIŞTIK"

İnsan vücuduna çeşitli faydalarının bulunduğuna işaret ettiği mor patatesin İnka medeniyetinde kral ve kraliçelerinin yiyeceği olarak bilindiğini hatırlatan Kuşçu, “Eskişehir’de 4 yıl önce ilk etapta 10 dönümle başlamıştık. Bu yıl 120 dönüm ekiyoruz. Şimdi gittiğimiz bölgelerde önder çiftçilerden, ziraat mühendislerinden destek alıyoruz. Kadınlarla birlikte dikim yapıp üretimini sağlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.

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Amasya bölgesinde daha önce mor patates ekimi yapmadıklarını değinen çiftçi Oğuz Çelik de, Hayriye Kuşçu’nun başlattığı çalışmaya destek olacaklarını söyledi.

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(İHA)

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