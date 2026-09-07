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Çiftçi kredisiyle başladı, ihracatçı oldu! Ürünleri yoğun ilgi görüyor

Çiftçi kredisiyle başladı, yurt dışına açıldı! 50 dönümlük serasında üretim yapan Adanalı üretici, yıllık 80 tonluk kapasiteye ulaştı.

Çiftçi kredisiyle başladı, ihracatçı oldu! Ürünleri yoğun ilgi görüyor

Adana'da tarıma yatırım yapan Ali Burak Özkan, Ziraat Bankası'nın Çiftçi Destek Kredisi'nden yararlanarak kurduğu 50 dönümlük serada ejder meyvesi üretimine başladı. Yıllık yaklaşık 80 ton üretim gerçekleştiren Özkan, yetiştirdiği ürünleri iç piyasaya satarken Rusya ve Türk cumhuriyetlerine de gönderiyor.
Çiftçi kredisiyle başladı, ihracatçı oldu! Ürünleri yoğun ilgi görüyor 1

Üniversitede işletme eğitimi alan Özkan, ailesinin üç kuşaktır sürdürdüğü tarım mesleğine yatırım yapma kararı aldı. Ejder meyvesi üretimine yönelen Özkan, 2024 yılında Ziraat Bankasınca sağlanan Çiftçi Destek Kredisi'nden faydalanarak merkez Sarıçam ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde 50 dönümlük sera kurdu.
Çiftçi kredisiyle başladı, ihracatçı oldu! Ürünleri yoğun ilgi görüyor 2

SERADA YILDA 80 TON EJDER MEYVESİ ÜRETİYOR

Serada sürekli 4, sezonluk olarak ise 30 kişi istihdam ediliyor. Özkan, üretim alanında sarı, kırmızı ve beyaz olmak üzere üç farklı ejder meyvesi çeşidi yetiştiriyor. Yıllık üretim miktarı ise yaklaşık 80 tona ulaşıyor.

43 yaşındaki üretici Ali Burak Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada ailesinin üç kuşaktır tahıl ve narenciye üretimiyle uğraştığını belirtti. Her mevsim üretim yapabilmek amacıyla ejder meyvesini tercih ettiğini anlatan Özkan, kurduğu tesisin Akdeniz Bölgesi'nin en büyük ejder meyvesi üretim sahalarından biri olduğunu söyledi.
Çiftçi kredisiyle başladı, ihracatçı oldu! Ürünleri yoğun ilgi görüyor 3

TALEP İÇ PİYASA VE TÜRK CUMHURİYETLERİNDEN

Özkan, ağırlıklı olarak üç çeşit ejder meyvesi yetiştirdiklerini belirterek, içi beyaz, kırmızı ve sarı olan türlerin piyasada yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Ürünün tadının iyi olması ve yüksek lif oranı taşıması nedeniyle tüketicilerden rağbet gördüğünü aktaran Özkan, yurt dışından da talep aldıklarını dile getirdi.
Çiftçi kredisiyle başladı, ihracatçı oldu! Ürünleri yoğun ilgi görüyor 4

Üretici Özkan, ürünlerin Türk cumhuriyetleri, Rusya ve iç pazara gönderildiğini belirterek, satışlarda iç pazar ile Türk cumhuriyetlerinin öne çıktığını kaydetti. Avrupa'ya ise birkaç problem nedeniyle şu anda çok fazla ürün gönderemediklerini ifade eden Özkan, söz konusu sorunların aşılması halinde Avrupa'ya da ihracat yapmayı hedeflediklerini söyledi.
Çiftçi kredisiyle başladı, ihracatçı oldu! Ürünleri yoğun ilgi görüyor 5

HEDEF ÜRETİMİ ARTIRMAK

Seranın yalnızca üretim açısından değil, oluşturduğu istihdam ve ekonomiye sağladığı katkı bakımından da önemli olduğunu belirten Özkan, ilerleyen dönemde üretim kapasitesini artırmayı planladıklarını açıkladı.
Çiftçi kredisiyle başladı, ihracatçı oldu! Ürünleri yoğun ilgi görüyor 6

Özkan, gelecek dönemde kurutulmuş ürünler ve yaş meyve ihracatı alanlarında daha farklı yönlere ilerlemek istediklerini belirtti.

Tüm çiftçilerin devlet tarafından sunulan desteklerden yararlanması gerektiğini vurgulayan Özkan, üreticilerin bu imkanları değerlendirmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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