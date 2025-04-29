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Çiftçiler endişeli... Konkordato talep ettiler, reddedildi! Destek aldıkları tarım ve hayvancılık şirketi iflas etti

Konya merkezli olan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi resmen iflas etti. Şirket konkordato talep etmesine rağmen kabul edilmedi. Mahkemenin kararı sonrası şirketin iflası kesinleşirken bölgedeki çiftçiler durumdan endişeli.

Çiftçiler endişeli... Konkordato talep ettiler, reddedildi! Destek aldıkları tarım ve hayvancılık şirketi iflas etti
Ufuk Dağ

2021 yılında kurulan Ereğli Bereket Tarım Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi'nin ömrü çok uzun sürmedi. Konya 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, ekonomik sıkıntılar yaşayan şirketle ilgili çarpıcı bir karar verdi. Mahkeme şirketin konkordato başvurusunu kabul etmedi. Böylece şirketin iflasına hükmedildi.

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KONKORDATO KOMİSERİNİN GÖREVİNE SON VERİLDİ

Mahkeme 16 Nisan tarihinde gerçekleştirilen duruşmada, geçici ve kesin mühlet kararını kaldırdı. Geçici konkordato komiserinin görevine de son verildi. İflas kararı nedeniyle Ereğli İcra Müdürlüğü nezdinde 2025/2 İflas sayılı dosya kapsamında iflas masası oluşturuldu.

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ÇİFTÇİLERE DESTEK VERİYORDU

Ereğli Bereket Tarım, canlı hayvan alım-satımından kaba yem teminine, kimyasal ve organik gübre satışına kadar birçok alanda hizmet sunuyordu. Ayrıca çiftçilere fide, domates, mısır, ayçiçeği ve pancar alımı gibi konularda da destek vererek müşteri odaklı bir yaklaşımla bölgedeki tarım sektöründe önemli bir yer edinmişti. Ancak artan borç yükü şirketi iflasa sürüklemekten alıkoyamadı.

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ÇİFTÇİLER ENDİŞELİ

Şirketin iflası, özellikle ürün alımı ve pancar kotası gibi konularda bölge çiftçileri arasında büyük bir belirsizliğe neden oldu.

Hissenet
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iflas Konya mahkeme şirket
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