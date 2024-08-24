Çiftçiye müjde... Tarım Bakanı 'Hayırlı olsun' dedi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal desteklemelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, 2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın Resmî Gazete’de yayımlandığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

"2024 Yılında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar” Resmî Gazete’de yayımlandı. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı olsun"

Bakan Yumaklı, "Çiftçilerimizin 2024 yılındaki üretimleri için vereceğimiz bu destekler, Bitkisel Üretim Planlaması öncesinde eski modele göre açıkladığımız son destek kararımızdır. Bitkisel üretimde planlamaya 2024-2025 üretim dönemiyle başlayacağız. Bundan sonra uygulayacağımız yeni modelde çiftçilerimiz, üretim dönemi başlamadan önce hangi ürüne ne kadar destek alacağını önceden bilecek" şeklinde konuştu.

"BEREKETLİ BİR ÜRETİM DÖNEMİ DİLİYORUM"

Ayrıca Yumaklı, önümüzdeki günlerde diğer üretim desteklerini de açıklayacak aktararak, "Çiftçilerimize bereketli bir üretim dönemi diliyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır