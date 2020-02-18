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  4. Çocuklarına sebze yedirmek için sebze kattığı makarnayla girişimci oldu

Çocuklarına sebze yedirmek için sebze kattığı makarnayla girişimci oldu

KOBİ HABERLERİ  | 18.02.2020 11:51 | Son Güncelleme

Balıkesir'de makarnayı çok seven çocuklarına sebze de yedirebilmek için evde sebzeli makarna yapan Fatma Alkan, ürünün çok beğenilmesi üzerine KOSGEB desteğiyle imalathane kurdu. Makarnanın yanı sıra sebzeli tarhana ve erişte de yaparak satışa çıkaran, İstanbul, İzmir, Bursa gibi farklı illerden de talep alan Alkan, ayda yaklaşık 4 ton un kullanarak üretim yapıyor.

Manyas ilçesinde yaşayan üç çocuk annesi 34 yaşındaki Alkan, üç yıl önce çocuklarının sağlığı için sebze tüketimini artırmak amacıyla onların makarnaya olan düşkünlüğünden yola çıkarak evde sebzeli püreli makarna yapmaya başladı. Alkan, çocuklarının ve komşularının lezzetini beğenmesi üzerine makarnayı daha fazla kişiye ulaştırmaya karar verdi. KOSGEB kursuna giderek girişimcilik belgesi alan Alkan, KOSGEB'den aldığı kredi ile imalathane kurup üretime başladı.

Çocuklarına sebze yedirmek için sebze kattığı makarnayla girişimci oldu

Makarnanın yanı sıra sebzeli tarhana ve erişte de yaparak satışa çıkaran, İstanbul, İzmir, Bursa gibi farklı illerden de talep alan Alkan, ayda yaklaşık 4 ton un kullanarak üretim yapıyor.
Fatma Alkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her anne gibi çocuklarının sağlıklı beslenmesine önem verdiğini söyledi. Çocukların makarnayı çok sevdiğini, onlara sebze yedirmenin zor olduğunu belirten Alkan, bu nedenle makarnayı ve sebzelerdeki vitaminleri birleştirerek sebzeli makarna yaptığını anlattı. Alkan, çevresindekilerin beğenisi üzerine işletme açmaya karar verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:
"Eşimin desteği olmasaydı belki başaramazdım. Onunla beraber sebze püreleri hazırlayıp hamurun içine katarak ürünlerimizi yapıyoruz. Çocuklar da çok seviyor, alan müşterilerimiz de memnun. Tadı içinde fark edilmiyor ama vitamini içinde. Çocukların severek yemesi bizi daha çok motive ediyor. Ürünlerimiz tamamen doğal. Brokoli, havuç, kapya biber kullanıyoruz."
Fatma Alkan'ın eşi Hakan Alkan (44) da eşinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sağlıklı ürünleri toplumla buluşturmaya çalıştıklarını kaydeden Alkan, "Günlük 150 kiloya kadar üretim yapabiliyoruz. Aylık 3-4 ton un çalışabiliyoruz." dedi.
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Anahtar Kelimeler:
makarna, sebze, balikesir,

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