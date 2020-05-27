Dağlardan 4 saatte ancak 1 kilo toplanabilen dağ çileği, 150-200 TL’den satılıyor

Dağ çileği dağlarda ve yüksek vadilerde kendiliğinden yetişiyor. Halk arasında ‘yaban çileği’ olarak bilinen ve doğal ortamda yetişen dağ çilekleri toplanmaya başladı.

Kimileri kendi ihtiyaçları için çilekleri toplarken kimileri ise ek geçim kaynağı olarak çileği satmayı tercih ediyor. Kilosu 150 ile 200 TL arasında olan dağ çileğini toplamak ise gerçekten çok zor ve meşakkatli bir iş. Fındık bahçeleri, ormanlık alan ve günlük yaşamın olduğu yerlerde yetişen dağ çileğinin lezzeti ve kokusu gerçekten adından söz ettiriyor.

'BİR BÖLGEDEN EN FAZLA 5 KİLO TOPLANIYOR, LEZZETİ EŞSİZ'

İlçeye bağlı Uzundere Mahallesi’nde yaşayan Zekeriya Kuş, bu aylar dağ çileği hasadı için uygun olduğunu söyledi. Ormanlık arazilerde ve fındık bahçelerinde aileleri ile birlikte hasadı gerçekleştirdiklerini ifade eden Zekeriya Kuş, “Dağ çileği kolay ulaşılan yerlerde yetişmiyor. İnsanların ve hayvanların ulaşamadığı yerlerde yetişiyor. Doğada kendinden organik bir şekilde yetişiyor. Lezzeti ile gerçekten çok güzel. Genelde reçel amaçlı topluyoruz. Topladığımız çilekleri kazanlar kaynatarak çilek reçeli yapıyoruz. Her yıl kendi yetişmesini güzellik olarak nitelendiriyoruz. En fazla bir yerden 5 kiloya yakın çilek toplamışızdır. O da çok nadirdir. Bu mevsimlerde bölgemizin insanı dağ çileği bulmak için bahçelerde arayışlarını sürdürür” dedi.