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  4. Daha çıkmadan sipariş yağıyor! 'Bir alan bir daha alıyor' 15 günde tükeniyor... Gurbetçiler bile yaşadıkları ülkeye götürüyor

Daha çıkmadan sipariş yağıyor! 'Bir alan bir daha alıyor' 15 günde tükeniyor... Gurbetçiler bile yaşadıkları ülkeye götürüyor

14.09.2024 12:12
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Samsun'un Salıpazarı ilçesinde coğrafi işaret tescil belgesine sahip kestane balını tatmak isteyenler siparişlerini hasattan önce veriyor. Arıcılık yapan Mehmet Yazar " Bizim balımızı bir defa tadan tekrar istiyor. Hasattan 10 gün önce müşterilerim siparişleri vermeye başlıyor. Hasattan 15 gün sonra elimde bal kalmamış oluyor" dedi. Samsun Arıcılar Birliği Salıpazarı temsilcisi Burhan Kesler de "Gurbetçilerimiz hasattan sonra balı alarak yaşadıkları ülkelere götürüyor" ifadelerini kullandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinin 950 rakımlı köylerinde kestane ağaçlarının çiçeklerinden elde edilen coğrafi işaret tescil belgesine sahip kestane balında, bu yıl 40 ton rekolte bekleniyor. Salıpazarı kestane balını benzerlerinden ayıran özelliği, baldaki kestane oranının yüzde 72 seviyesinde bulunması olarak gösteriliyor.

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HASATTAN ÖNCE SİPARİŞ VERMELERİ GEREKİYOR

Lezzeti, kokusu ve tadıyla meşhur olan ve kısa sürede tükenen Salıpazarı kestane balını tatmak isteyenlerin, hasattan önce sipariş vermesi gerekiyor. İlçede arıcılık yapan Mehmet Yazar, AA muhabirine, temiz, kaliteli ve organik kestane balı ürettiğini söyledi.

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"BALIMIZI BİR DEFA TADAN TEKRAR İSTİYOR! HASATTAN 15 GÜN SONRA ELİMDE BAL KALMAMIŞ OLUYOR"

Yılda ortalama 250 ila 300 kilogram bal üretimi olduğunu anlatan Yazar, "Müşterilerimiz kaliteyi takdir ediyor. Bizim balımızı bir defa tadan tekrar istiyor. Hasattan 10 gün önce müşterilerim siparişleri vermeye başlıyor. Bizde önce kalite, sonra fiyat. Hasattan 15 gün sonra elimde bal kalmamış oluyor. Bizden bal almak isteyen olursa kesinlikle önceden sipariş vermesi gerekiyor." dedi.

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Yılda ortalama 300 kilogram bal üreten Mehmet Şahin de 2019'da vefat eden babasının mesleğini devraldığını belirterek "100 kovan bal üretimi yapıyorum. Bu yıl hasattan hemen sonra satışını yaptım. Bölgemiz yüksek rakımlı olduğu için çok farklı çiçeklere ve kestane ağaçlarına sahip. Bal üretimi için her türlü imkanımız var." ifadelerini kullandı.

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HASATTAN KISA SÜRE SONRA ÜRETİCİLERİN ELİNDE BAL KALMADI

Samsun Arıcılar Birliği Salıpazarı temsilcisi Burhan Kesler ise üreticileri tek tek ziyaret ederek kestane balının analizini yaptıklarını dile getirdi.

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Salıpazarı kestane balının meşhur olduğunu vurgulayan Kesler, şunları kaydetti:

"Hakiki ilaçlık kestane balı üretimi yapıyoruz. İlçe olarak patentini de aldık. Ortalama kovan başına 3 ila 5 kilogram verim alabildik. Geçen yıl kestane balı üretimi neredeyse hiç olmamıştı. Bu sene de kestane çiçeğinin bal akım sezonunda aşırı sıcaklar nedeniyle çiçeği güneş yaktığından verim biraz düştü. Salıpazarı'nda 8 bin kovan üretim var. Bu da yaklaşık 40 ton rekolte yapıyor."

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Kesler, bal üreticilerinin ağustos sonu ile eylül başlarından itibaren hasada başladığını belirterek "Hasattan hemen sonra üreticimizin elinde neredeyse bal kalmadı. Salıpazarı kestane balı her derde deva. O yüzden tüketimi çok fazla oluyor. Anzer balı nasıl ünlü ise bizim de Salıpazarı kestane balımız meşhurdur. Özellikle gurbetçilerimiz hasattan sonra balı alarak yaşadıkları ülkelere götürüyor." diye konuştu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
arı Arıcılık
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