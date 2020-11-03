FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Defne yaprağının kilosu 3,5 lira! Dünyaya ihraç ediyor

Defne yaprağının kilosu 3,5 lira! Dünyaya ihraç ediyor

KOBİ HABERLERİ  | 03.11.2020 09:28 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta iş insanı Zekai Kamitoğlu, Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde kurulan tarımsal kalkınma kooperatifiyle planlı şekilde toplanan defne yaprağını işleyerek, dünya pazarına ihraç ediyor. Belde ve civarındaki köylerde önemli geçim kaynağı haline gelen, özellikle kozmetik ve savunma sanayinde kullanılan defne yaprağını kilosu 3,5 liradan satan köylüler, ayda 5 bin liraya kadar gelir elde edebiliyor.

Defne yaprağının kilosu 3,5 lira! Dünyaya ihraç ediyor

Batı Karadeniz ormanlarında sık görünen defne ağaçları köylülerin önemli gelir kapısı oldu. Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesine kurulan tarımsal kalkınma kooperatifiyle planlı şekilde toplanmaya başlanan defne yaprağı, büyükşehirlere gönderilerek, fabrikalarda kurutuluyor. İş insanı Zekai Kamitoğlu'nun, yaklaşık 2 yıl önce Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kurduğu bölgenin ilk defne yaprağı kurutma tesisiyle planlı şekilde toplanan defne yaprakları, kurutulup, dallarından ayrıldıktan sonra ihraç edilmeye hazır hale getiriliyor. Kurutulan yapraklar, kozmetik, ilaç ve gıda sektöründe kullanılmak üzere Türkiye'deki firmaların yanı sıra Amerika, Çin ve Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

defne-yapragini-dunyaya-ihrac-ediyor_7201_dhaphoto1

'EKONOMİYE KAZANDIRILMAMIŞ BİR ÜRÜNDÜ'

İş insanı Zekai Kamitoğlu, defne ağacının en çok Batı Karadeniz bölgesinde bulunduğunu, orman köylüsünün önemli gelir kaynağı haline geldiğini belirterek, "Zonguldak'ta da bu konuda profesyonel anlamda bir işletme yoktu. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı ve Ticaret ve Sanayi Odası olarak yoğun bir çalışma yapıldı. Bizim bölgemizde defne rekoltesinin çok yüksek olduğunu gördük. Bunun için bir tesis kurduk. Teknolojik olarak Türkiye'de veya dünyada çok fazla örneği olmadığı için makineleşme konusunda bir gelişim yok. Daha çok ilkel şartlarda işlenen bir ürün. Defne bitkisi yıllardır bizim Batı Karadeniz ormanlarında kendi döngüsünü sağlayan, ama hiçbir şekilde ekonomiye kazandırılmayan bir üründü. Bizim çalışmalarımızla birlikte bu konuda hem istihdama hem de Türkiye ekonomisine katkı için yoğun bir çalışma içindeyiz" dedi.

defne-yapragini-dunyaya-ihrac-ediyor_7201_dhaphoto2

YILLIK 30 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Kamitoğlu, kooperatifle yaptıkları anlaşma kapsamında kırsal kesimde yaşayan birçok ailenin defne yaprağıyla yeni gelir kapısı elde ettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Orman köylüsü günlük 30-40 kilo defne yaprağı toplayabiliyor. Rekabet ortamı oluşunca kilosu 3,5 lira civarına çıktı. Gelir güzel olunca birçok orman köylüsü bu işi yapmaya başladı. Bir aile yoğun olarak çalıştığında bir ayda 5-6 bin lira kazanması mümkün. Biz sektöre girince yörede rekabet arttı ve köylüden alınan ürünün fiyatı arttı. Biz bundan memnunuz. Sonuçta bölgemize ekonomik anlamda böyle bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize. Bu ürünün farklı alanlarda kullanılma şekli var. Gıda, ilaç sanayi, kozmetik sanayinde ve baharat olarak kullanılıyor. Özellikle düşük kalitedeki balyalık ürünler Çin'e gidiyor. Orada baharat olarak kullanıyorlar bu ürünü. Avrupa ülkelerine de ihracat yapılıyor."

defne-yapragini-dunyaya-ihrac-ediyor_7201_dhaphoto5

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
Gölgelik olsun diye dikti! 40 bin lira kazandıGölgelik olsun diye dikti! 40 bin lira kazandı
Dolar rekorla başladı!Dolar rekorla başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Viyana'da terör saldırısı: Ölü ve yaralılar var
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Bakan Koca'dan 'koronavirüs' uyarısı: İstanbul'daysanız ayrılmayın
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
E-devlet'te yeni dönem! Şifre kolaylığı geliyor
E-devlet'te yeni dönem! Şifre kolaylığı geliyor
Fırsatçılar işbaşında: Kiralar 1 günde 500 TL arttı
Fırsatçılar işbaşında: Kiralar 1 günde 500 TL arttı
İşte doların son fiyatı
İşte doların son fiyatı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Dünyada sadece o ilimizden çıkıyor!
Dünyada sadece o ilimizden çıkıyor!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu ormana giren zengin oluyor!
Bu ormana giren zengin oluyor!
Kilosu tam 800 lira! Zorlu hasat başladı
Kilosu tam 800 lira! Zorlu hasat başladı
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Bu tavuklar servet değerinde! Yumurtası 40 TL
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emekli astsubay memleketine dönüp solucan gübresi üreticisi oldu
Bu işi başladı paraya para demiyor! Çok hızlı ürüyorlar
Gölgelik diye diktiği fıstık çamı fidanlarından 40 bin lira kazandı
Gölgelik olsun diye dikti! 40 bin lira kazandı
Manavgat'ta defne yaprağından 5 milyon lira gelir bekleniyor
Dünya onun peşinde! Kilosu 2,5 lira
Niğde’de üretilen doğal sirkeler 15 ülkeye ihraç ediliyor
Niğde’de üretiliyor! 15 ülkeye ihraç ediliyor
Üretimi düşen ıhlamurun kilosu 150 liradan satılıyor
Geçen sene 100 liraydı, bu yıl 150 lira oldu!
Dünyada sadece Tokat’ta çıkıyor, milyonlarca yıllık taşın fiyatı altınla yarışıyor
Dünyada sadece o ilimizden çıkıyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.