FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi
  4. Deneme amaçlı yaptı... Şimdi 40 şehre satıyorlar! Daha tezgaha gelmeden bitiyor! Herkesi o ikna etti, hepsi kazanıyor

Deneme amaçlı yaptı... Şimdi 40 şehre satıyorlar! Daha tezgaha gelmeden bitiyor! Herkesi o ikna etti, hepsi kazanıyor

16.10.2024 12:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’te 25 yıl önce deneme amaçlı ekilen kestane kabağı şimdi 40 şehre satılıyor. Büyük ilgi gören kestane kabağının büyük bölümünün tezgahlara düşmeden tarladan satıldığı belirtilirken Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen, "Benim öncülüğümde köye de dedim buraya kabak ekelim meşhur edelim diye. Amacımıza da ulaştık çok şükür. Vatandaş da kazanıyor" ifadelerini kullandı.

Deneme amaçlı yaptı... Şimdi 40 şehre satıyorlar! Daha tezgaha gelmeden bitiyor! Herkesi o ikna etti, hepsi kazanıyor

Bilecik merkeze bağlı Kızıldamlar Köyünde 1999 yılında şu an muhtar olan Metin Gezen tarafından deneme amaçlı ekilen kestane kabağı şimdi 40 şehre satılıyor. Köyde 2006 yılında inşa edilen Kızıldamlar Baraj Göleti sayesinde de bol suya kavuşan üreticiler, lezzetiyle ilgi gören kestane kabağının büyük bölümünü tezgahlara düşmeden tarladan satıyor.

AW309153_02

"BİZİM KABAĞIMIZIN RAF ÖMRÜ 1 YILDIR"

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen, köyde 700 dönüm alanda kestane kabağı yetiştirildiğini söyleyerek, "Bizim köyde 700 dönüm ekili alandan bin 400 ton kabak hasadı yapmamız lazım. Bu yıl verim düştü ve tahminimce 700 ile bin ton arasında hasat olacak. Bu da verim düşüklüğü yaşadığımızdan kaynaklanıyor. Verim düşüklüğü yaşıyoruz bu tabii ki havaların çok aşırı sıcak olmasından dolayı. Tabii bu hasat olan kabaklar buradaki toplanma alanımıza geliyor. Dışarıdan gelen alıcılar bu kabaklara bakıyor ve daha sonra vatandaşlara konuşup anlaşıyor ve satışa sunuluyor. Maliyetlerin artmasına rağmen piyasa bu yapacak bir şey yok Allah buna da bereket versin. Bu kabağın kalitesinden bahsedelim bu kabak uygun şartlarda kaldığı zaman raf ömrü bir dahaki seneye kadar dayanacağını biliyoruz. Hatta dayandığını da görüyoruz biliyoruz değil. Kalite olarak biz iddia ediyoruz biz de rakım 350 civarında düşük bir rakımda verimli bir toprakta bu kaliteli kabağı yetiştiriyoruz" dedi.

AW309153_04

"35, 40 ŞEHRE KABAK SATIYORUZ AMA BİZ İSTİYORUZ Kİ 81 ŞEHRE GİTSİN"

Kızıldamlar Köyü Muhtarı Metin Gezen açıklamasının devamında, "Bu kabak Türkiye’nin birçok yerinde üretiliyor 700 rakımlı yetişen bir kabakla 350 rakımla yetişen bir kabak ekilişinde geç ekliyor en azından 20 gün erken hasat ediliyor. Pazar sıkıntılarımız var 35, 40 şehre kabak satıyoruz ama biz istiyoruz ki 81 ile gitsin. Başta Bursa, İstanbul, Kütahya, Adapazarı, İzmit, Rize, Çorum, Trabzon gibi illere gidiyor kabak" dedi.

AW309153_05

"KABAK BUNDAN 25 YIL ÖNCE BENİM 5 DÖNÜM YERDE KABAK DENEMEMLE İLE BAŞLADI"

Muhtar Gezen açıklamasının sonunda, "Kabak bundan 25 yıl önce benim 5 dönüm yerde kabak denememle ile başladı. O zaman sula suyumuz da yoktu. O zamanlarda dönüme 500 kilogram (Kg) alıyorduk. O zaman köyümüzde ilk başladığım 2 -3 sene içerisinde 10 tona ulaştı, 50 tona ulaştı 100 tona ulaştı derken bu durumlara geldik. Benim öncülüğümde köye de dedim buraya kabak ekelim meşhur edelim diye. Amacımıza da ulaştık çok şükür. Vatandaş da kazanıyor" dedi. (İHA)

AW309153_06

AW309153_03

AW309153_01Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
kabak Bilecik satış
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında deprem anı: ‘Aman yarabbi, hala devam ediyor! Korkunç!’

Canlı yayında deprem anı: ‘Aman yarabbi, hala devam ediyor! Korkunç!’

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

Şiddetli depremin merkez üssü Malatya! AFAD büyüklüğünü 5,9 olarak açıkladı

'2. emekli maaşı gelecek' EYT'lileri de ilgilendiriyor! Yeni sistem...

'2. emekli maaşı gelecek' EYT'lileri de ilgilendiriyor! Yeni sistem...

Araba ile telefonu takas etti! 'Üstüne 10 bin TL verdi'

Araba ile telefonu takas etti! 'Üstüne 10 bin TL verdi'

Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Doom spending sendromu! Türkiye'de de yayılıyor, gören 'Bu benmişim' diyor

Doom spending sendromu! Türkiye'de de yayılıyor, gören 'Bu benmişim' diyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Kokusuyla mest eden 2024'ün ödüllü parfümleri

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

Eastpak, Benetton, Kipling... Ömürlük valizlerde %30 indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.