Denemek için başladı şimdi dünyaya satıyor! 'Furya değil, modası geçmeyecek'

Antalya'nın Elmalı ilçesine bağlı Karamık Mahallesi'nde yaşayan Sercan Koloğlu ve ailesi, yaban mersini yetiştiriciliğine başlayarak bölgede bir ilke imza attı. 2023 yılında 30 dönümlük bir deneme bahçesiyle yola çıkan Sercan Koloğlu, 2024 yılında farklı çeşitleri de ekleyerek üretim alanını 200 dönüme çıkardı. Bahçede toplam 80 bin adet yaban mersini fidanı bulunuyor.

YURT DIŞINA DA GÖNDERİYORLAR

Sercan Koloğlu yaptığı açıklamada, "Dikimden bir yıl sonra fidan başına 1,3 kg, ikinci yıl ise 2 kg verim aldık. Ürünlerimizi Hollanda ve Orta Doğu başta olmak üzere yurt dışına pazarlıyoruz. Türkiye'de ise perakende marketlerle çalışıyoruz. Hedefimiz üretimi daha da artırarak dünyanın birçok yerine satış yapmak" dedi.

"DAHA FAZLA KULLANACAKLAR"

Yatırımın büyümesi için bölgede başka üreticilerin de bu alana yönelmesi gerektiğini ifade eden Koloğlu, "Yaban mersini bir furya değil, modası geçmeyecek bir ürün. İnsanlar faydalarını öğrendikçe günlük yaşamlarında daha fazla tüketecek. Pazar gücümüzün artması için birlikte hareket etmemiz şart" diye konuştu.



"KALİTELİ VE SAĞLIKLI YAŞAMIN ANAHTARI"

Yaban mersininin faydalarına da değinen Koloğlu, bu meyvenin insan sağlığına pek çok katkı sağladığını vurguladı. Koloğlu, yaban mersininin kalp ve damar sağlığını desteklediğini, güçlü bir antioksidan etkisi olduğunu, hafıza ve beyin fonksiyonlarını geliştirdiğini, sindirim ve bağırsak sağlığını desteklediğini, kan şekeri dengesine yardımcı olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini, cilt ve kemik sağlığını koruduğunu, spor sonrası toparlanmayı hızlandırdığını ve yaşam süresini uzatabileceğini belirterek, "Kaliteli ve sağlıklı yaşam için tüketilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.



Bölgede farklı bir üretim alanı olarak dikkat çeken yaban mersini, Elmalı'daki çiftçilere de önemli bir alternatif tarım modeli sunuyor.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır