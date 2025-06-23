Denemek için yaptılar, beklenenden fazla talep geldi! Kısa sürede sipariş yağdı

Doğal aroması ve sağlık açısından faydalarıyla bilinen mor reyhan dondurması, Hakan ve Meral Poyraz Üge çifti tarafından üretildi.

Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan ve hiçbir katkı maddesi içermeyen dondurma, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

FARKLI FORMLARDA ÜRETİLİYORDU, ŞİMDİ DONDURMA OLDU

Türkiye’de bitki çeşitliliği kategorisinde coğrafi işaret alan ilk ürün olan mor reyhan daha önce reçel, çay, baharat ve şerbet gibi formlarda üretilirken, şimdi dondurmasıyla da dikkat çekiyor.

"BEKLENENDEN FAZLA TALEP GELDİ"

Girişimci Meral Poyraz Üge, deneme amacıyla başladıkları üretime beklenenden fazla talep geldiğini belirtti.

"KISA SÜREDE İL DIŞINDAN DA SİPARİŞ ALMAYA BAŞLADIK"

Üge, "Kısa sürede il dışından da sipariş almaya başladık. Bu ilgi bizi çok mutlu etti" dedi.

Hakan Üge ise üretimi Kozluk Çayı kenarında kurdukları işletmede gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Tamamen doğal yöntemlerle üretiyoruz. Vatandaşlarımızı bu sağlıklı ve lezzetli dondurmayı tatmaya davet ediyoruz" diye konuştu. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır