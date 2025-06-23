FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Denemek için yaptılar, beklenenden fazla talep geldi! Kısa sürede sipariş yağdı

Tescilli Mor Reyhan bu kez dondurma oldu. Malatya’nın Arapgir ilçesinde yetişen ve coğrafi işaretle tescillenen mor reyhan, bu kez dondurma olarak vatandaşın beğenisine sunuldu. Girişimci Meral Poyraz Üge, deneme amacıyla başladıkları üretime beklenenden fazla talep geldiğini söyleyerek "Kısa sürede il dışından da sipariş almaya başladık" ifadelerini kullandı.

Denemek için yaptılar, beklenenden fazla talep geldi! Kısa sürede sipariş yağdı

Doğal aroması ve sağlık açısından faydalarıyla bilinen mor reyhan dondurması, Hakan ve Meral Poyraz Üge çifti tarafından üretildi.

AW482066_02

Tamamen doğal yöntemlerle hazırlanan ve hiçbir katkı maddesi içermeyen dondurma, kısa sürede yoğun ilgi gördü.

AW482066_03

FARKLI FORMLARDA ÜRETİLİYORDU, ŞİMDİ DONDURMA OLDU

Türkiye’de bitki çeşitliliği kategorisinde coğrafi işaret alan ilk ürün olan mor reyhan daha önce reçel, çay, baharat ve şerbet gibi formlarda üretilirken, şimdi dondurmasıyla da dikkat çekiyor.

AW482066_04

"BEKLENENDEN FAZLA TALEP GELDİ"

Girişimci Meral Poyraz Üge, deneme amacıyla başladıkları üretime beklenenden fazla talep geldiğini belirtti.

AW482066_05

"KISA SÜREDE İL DIŞINDAN DA SİPARİŞ ALMAYA BAŞLADIK"

Üge, "Kısa sürede il dışından da sipariş almaya başladık. Bu ilgi bizi çok mutlu etti" dedi.

AW482066_06

Hakan Üge ise üretimi Kozluk Çayı kenarında kurdukları işletmede gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Tamamen doğal yöntemlerle üretiyoruz. Vatandaşlarımızı bu sağlıklı ve lezzetli dondurmayı tatmaya davet ediyoruz" diye konuştu. (İHA)

AW482066_01Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otomobilde ÖTV kasırgası geliyor!Otomobilde ÖTV kasırgası geliyor!
Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi! Bakan Ersoy: "Gücümüzü bir kez daha tescil ettik"Türkiye, dünya turizminde 4. sıraya yükseldi! Bakan Ersoy: "Gücümüzü bir kez daha tescil ettik"

Anahtar Kelimeler:
reyhan dondurma sipariş talep
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Peş peşe acı haber: 2 günde 3 can aldı! Tunceli, Çankırı, Tokat...

Peş peşe acı haber: 2 günde 3 can aldı! Tunceli, Çankırı, Tokat...

Donald Trump'tan petrol fiyatları açıklaması

Donald Trump'tan petrol fiyatları açıklaması

Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in evinde cansız bedeni bulundu

Eski AK Parti Manisa Milletvekili İsmail Bilen'in evinde cansız bedeni bulundu

450 lirayı buldu! Bir ağaçta en fazla 5 tane var

450 lirayı buldu! Bir ağaçta en fazla 5 tane var

Gram altın için rakam verdi! 'O tarihe kadar...'

Gram altın için rakam verdi! 'O tarihe kadar...'

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

'Paralı değil, gelene poşetleyip veririz'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.