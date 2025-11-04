FİNANS

'Denizi olmayan en iyisini yer' 100 TL'ye kadar düştü 'Ankara'dan alıyorlar'

Çankırı'da balıkçılarda 100 TL'ye kadar kilogram fiyatı hamsi vatandaşların yüzünü güldürdü. Kentteki balıkçılar, fiyatların uygunluğu hem kendilerini hem de vatandaşları sevindirdiğini söyledi.

Karadeniz'de yaşanan balık bolluğu denize kıyısı olmayan şehirlerde de vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı. Çankırı'da yaşanan bolluk sebebiyle Karadeniz hamsisinin kilogramı 100 TL'ye kadar düştü. Vatandaşlar ise ucuz hamsi için balıkçıların yolunu tuttu. Kentte palamut 250 TL, Karadeniz somonu 400 TL, çinekop 500 TL'den alıcı buluyor.

"DENİZİ OLMAYAN EN İYİSİNİ YER"

Çankırı'da balıkçılık yapan Ali Ballı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu balığı tutan adam 100 TL'ye sattığımızı duysun, bize sattırmaz. Aslında burada bir emek var, daha pahalı olması gerekiyor ama biz denize olmayan memlekette herkes balık yiyebilsin, sevsinler diye resmen bedavaya dağıtıyoruz. Balıkları günlük olarak Ankara'dan alıyoruz. Marmara ve Ege bölgesinden çeşitleri takip edip temin ediyoruz. Balığın en iyisini denizi olamayan memleket yer. Denizi olan memleket iyi balık yiyemez. Denizi olan şehirde o denizden çıkan çeşidi bulursun. Biz de ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen çeşitler mevcut. Çankırılılar da bu durumun kıymetini bilmeli. Burada balıkların kılçığına kadar ayıklıyoruz"

"FİYATLAR UYGUN"

Çankırı'da yaşayan Burak Kaya isimli vatandaş ise, "Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti balık, tezgahlarda yerini aldı. Denizi olmayan Çankırı'da balık tüketimi de oldukça yoğun. Yer yer değişkenlik gösterse de fiyatlar oldukça uygun. Çankırı'da genellikle hamsi türü balık tüketilir. Hamsi de bu sene uygun fiyatıyla tezgahta" diye konuştu.

