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Denizli'nin gözdesi... Cennet hurmasının verimi yüzde 40 arttı! Türkiye'nin 1 numarası! 'Ülkenin dört bir yanında satılıyor'

04.11.2024 14:21
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Denizli'nin Honaz ilçesinde Türkiye genelinde Trabzon hurması olarak bilinen ve kuru olarak tüketilen Cennet hurmasının hasadında sona yaklaşıldı. Kabuklarının soyulmasının ardından tek tek asılarak kurutulan cennet hurmalarında verimin geçen yıla oranla yüzde 40 arttığı belirtildi. Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, "Honaz'da şu an 12 bin dekar alanda cennet elması hasadımız başladı. Hem yaş olarak hem de kurusu olarak üretimimizi yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Denizli'nin gözdesi... Cennet hurmasının verimi yüzde 40 arttı! Türkiye'nin 1 numarası! 'Ülkenin dört bir yanında satılıyor'

Denizli'nin Honaz ilçesinde Türkiye genelinde Trabzon hurması olarak da bilinen ve kuru olarak da tüketilen ürünün hazırlıkları hummalı bir şekilde devam ediyor. İlçe genelinde 12 bin dekarlık alanda yetiştirilen cennet hurmalarında verimin geçen yıla oranla yüzde 40 arttığı belirtildi.

CENNET HURMASININ FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEZ

Kabuklarının soyulmasının ardından tek tek asılarak kurutulan Honaz cennet hurması ayrıca A, C ve B vitaminleri, potasyum ve manganez dahil olmak üzere önemli vitamin ve mineral kaynağı. Vitamin ve minerallerin yanı sıra hurma, sağlığın olumlu yönde etkileyebilecek tanenler, flavonoidler ve karotenoidler de dahil olmak üzere çok çeşitli bitki birleşikleri içerir.

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CENNET ELMASINDA TÜRKİYE 1'İNCİSİ: HONAZ

Honaz'da 12 dekarlık alanda yetiştirildiğini ve geçen seneye göre yüzde 40 daha fazla verim olduğunu dile getiren Honaz Ziraat Odası Başkanı Hasan Yelek, “Honaz'da şu an 12 bin dekar alanda cennet elması hasadımız başladı. Hem yaş olarak hem de kurusu olarak üretimimizi yapıyoruz. Türkiye'de şu anda cennet elmasında 2'nci kurusunda ise 1'nci konumdayız. Cennet elmasını evlerin bahçelerinde, teraslarda kurutup gelen tüccarla satıyoruz. Bazı vatandaşlarımız ise cennet elmasının kurusunun ihracatını yapıyor. Cennet elmasının yaşlarını ise Türkiye geneline satıyoruz. Honaz'da yaklaşık 12 bin dekar alanda cennet elması yetiştiriliyor. Bu senedeki verim geçen seneye göre yüzde 40 daha fazla. Şu andaki tek sıkıntımız cennet elmasının yaşında sirkülasyon fazla yok. Bu sene üretimler fazla ama fiyatlar biraz daha düşük. Fiyat bakımından kurular daha avantajlı olduğu için bizler de kuruya yöneldik” dedi.

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TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA SATILIYOR

Cennet elmasının sağlığa ve sindirim sistemine iyi geldiğini ve herkesin mutlaka bir kere denemesi gerektiğini belirten Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek ise, “Cennet elması, Trabzon hurması bazı yerlerde hurma diye adlandırılan ve bizim ilçemizde cennet elması ile tanımlanan bir üründür. Gerçekten sağlığa sindirim sistemine, sindirim yolu hastalıklarına yardımcı oluyor ve tedavi olarak kullanılır. Çok mükemmel bir tadı vardır. Cennet elmasının üretimini yapan Honaz'daki çiftçi ve vatandaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hemen hemen her evde cennet elmasının kurutulduğunu görebiliyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafına satılıyor. Rekoltemiz bu sene çok güzel vatandaşımızın da gelirine katkı sağlıyor. Mutlaka cennet elmasının kurusunu deneyin ve tadını bir bakın. Afiyetle de yemeniz dileğiyle” şeklinde konuştu.
İHA

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Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli cennet hurması
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