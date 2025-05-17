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Doktor tavsiyesi ile annesi için başladı! Hayatı tamamen değişti 'Yurt dışına da gönderiyorum' Yılda 2 ton elde ediyor...

Gaziantep'te yaşayan Mehmet Uçar astım hastası olan annesine doktorların bal yemesi tavsiyesi sonrası 2 arıyla başladığı arıcılık mesleğine yıllık 2 ton bal üretimine ulaştı. Uçar, "İyi ki başlamışım" diyerek süreci anlattı.

Doktor tavsiyesi ile annesi için başladı! Hayatı tamamen değişti 'Yurt dışına da gönderiyorum' Yılda 2 ton elde ediyor...

Gaziantep'te yaşayan 56 yaşındaki Mehmet Uçar, 1997 yılında astım hastası olan annesini doktora götürdü. Doktorun bal ye tavsiyesi üzerine Uçar, çevre illerden bal almaya başladı. Sürekli bal almaya başlayan Uçar, 2 arı alarak annesi için bal üretmeyi denedi. Zamanla arıları çoğalan Uçar 350 kovan arıya ulaştı. Yıllık 2 ton bal ürettiğini belirten Uçar, 29 yaşında annesi için başladığı arıcılık mesleğini büyük bir aşkla sürdürdüğünü söyleyerek, Türkiye'nin her yerine bal gönderdiğini ifade etti.

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DOKTOR TAVSİYESİ İLE BAL ÜRETMEYE BAŞLADI

1997 yılında astım hastası annesini doktora götürdüğünü ve doktorun bal tüket tavsiyesi üzerine hayatının tamamen değiştiğini belirten Uçar, "1997 yılında annem astım hastasıydı. Annemin doktoru anneme bal yemesini tavsiye etti. Arıcılık serüvenim de bu şekilde başladı. Merhum dedemin de karakovanları vardı. Arıyı severdim ama aracılıktan hiç anlamazdım. Anneme doğal bal elde etmek için aracılığa başladım. Daha sonra arılarım çoğaldı. Modern bal üretimine nasıl ayak uydurmak için çalışmalar yaptım. İyi ki de aracılığa başlamışım. 2013 yılından bu yana yurt içinden ve yurt dışında da çeşitli ülkelere ben arı ve arı ürünleri de gönderiyorum" dedi.

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2 TON BAL ELDE EDİYOR

Uçar, "Yılda iki tona yakın bal alıyorum. 350 kovanım var. 4 istasyona kadar bal üretiminde kuruyorum" diye konuştu.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
bal Gaziantep arı
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