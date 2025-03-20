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Dükkanların camlarına astılar! Siparişlere yetişmeye çalışıyorlar 'Son güne bırakmasınlar'

20.03.2025 16:32
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Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Van’daki tatlıcılar ve pastaneler bayram hazırlıklarını hızlandırdı.

Dükkanların camlarına astılar! Siparişlere yetişmeye çalışıyorlar 'Son güne bırakmasınlar'

Müşterilerinin damak zevkine hitap eden en iyi tatlıları hazırlayan işletmeler, tezgâhlarını özenle süsleyerek birbirinden çeşitli tatlıları müşterilerine sunuyor. Özellikle Van’ın en işlek caddelerindeki pastaneler, iş yerlerinin camına "Bayramlık Tatlı Siparişi Alınır" yazıları asarak müşteri çekmeye çalışıyor. Bayrama özel hazırlıklarını tamamlayan tatlı imalatçıları, yoğun mesai harcarken, ustalar da siparişlere yetişebilmek için canla başla çalışıyor.

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Tatlı işletmecileri, vatandaşların kaliteli hizmet alabilmesi için siparişlerini son güne bırakmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

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"KİLOSUNU 250 LİRADAN SATIŞA SUNUYORUZ"

Uzun yıllardır tatlı sektöründe hizmet veren Niyazi Noyan, bereketli Ramazan ayında bayram için tatlı telaşlarının başladığını belirtti.

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Şu an vatandaşta bir alışveriş telaşı olduğunu ifade eden Noyan, "Bizler tatlı için gerekli indirimleri yaptık. Bayrama özel tatlı çeşitlerinin kilosunu 250 liradan satışa sunuyoruz. Sürekli sıcak tatlılarımız da mevcuttur. Son iki gündür çok yoğunuz. Sipariş ve paket servisimiz devam ediyor. Vatandaşlarımız tatlı siparişini son güne bırakmasın. Son gün tatlı tükenebiliyor. Hem biz hem de vatandaşın mağdur olmaması için siparişlerini şimdiden versinler ki bizler de ona göre hazırlıklarımızı yapalım" dedi. (İHA)

AW416701_05Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Van tatlı sipariş
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