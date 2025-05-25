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Dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Giresun’da kemençe eşliğinde çay hasat şenliği yapıldı

Giresun’un Eynesil ilçesinin Ören beldesinde, özel bir çay firması tarafından organize edilen etkinlikte kemençe ve horon eşliğinde bahçeye giren üreticiler çay hasadı yaptı.

Dünyanın en kaliteli fındığının üretildiği Giresun’da kemençe eşliğinde çay hasat şenliği yapıldı

Türkiye'nin en kaliteli fındığının yetiştirildiği Giresun’un Eynesil, Görele, Tirebolu, Çanakçı ve Güce ilçelerinde 15 bin dolayında üreticinin yılda yaklaşık 40 bin ton civarında üretimi gerçekleştirilen çay hasadı başladı.
Eynesil'e bağlı Ören beldesinde bir özel çay firması tarafından düzenlenen birinci sürgün çay hasadı renkli görüntülere sahne oldu. Kemençe ve horonlarla başlayan hasatta yöresel kıyafetle çaylığa giren kadınlar kemençe eşliğinde çay topladı.

Kemençeler eşliğinde çay hasadı yapan üreticiler ise çayı yağmur-güneş demeden hasat etmenin zorluklarını ifade ederek, çay hasadı başladığında zorlu bir süreç yaşadıklarını söylediler. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
Çay hasat
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