Ege'de en çok o tercih ediliyor! 'Gevrek ve lezzetli' Kilosu 250 TL... Kışlık olarak da kullanılıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinin Emcelli Mahallesi'nde 600 metrekarelik serasında 1800 adet ata tohumundan Emcelli biberi yetiştiren üretici Nurullah Akbay, hem acı hem de tatlı türleriyle pazara çıkan Emcelli biberlerinin Ege Bölgesi'nde yoğun talep gördüğünü belirtti.

ETLİ GEVREK

Emcelli biberinin özelliklerini anlatan üretici Nurullah Akbay, "Biberlerimiz koyu yeşil renktedir. Acıdır ancak sadece damağı yakar, mideye zarar vermez. Etli ve gevrek yapısıyla özellikle Ege Bölgesi'nde çok tercih ediliyor. Tatlı türü de aynı şekilde gevrek ve lezzetlidir" dedi.



KIŞLIK OLARAK DA KULLANILABİLİR

Emcelli biberlerinin salatalarda, kızartmalarda, yemeklerde, közlenerek pide yanında ya da mezelerde kullanıldığını belirten Akbay, aynı zamanda biberlerin kurutularak kışlık olarak da değerlendirildiğini ifade etti.



Biber üretiminin yanı sıra ata tohumundan tüplü ve tüpsüz biber fidesi de yetiştiren Akbay, isteyen çiftçilere açık tarlalarda dikim yapılmak üzere ücret karşılığı fide satışı da yaptığını söyledi.

İHABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır