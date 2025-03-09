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Eğitim alıp kendi işlerini kurarak yatırımcı oldular! Yurt dışına satılacak 'Hayallerimiz genişledi'

09.03.2025 13:28
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Ordu'da "İş'te Kadınlar Projesi" kapsamında kadınların ürettiği butik çikolatalar e-ticaretle yurt içi ve yurt dışında satılacak.

Eğitim alıp kendi işlerini kurarak yatırımcı oldular! Yurt dışına satılacak 'Hayallerimiz genişledi'

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Levent Karlıbel, AA muhabirine, kentte 2017 yılında başlatılan proje kapsamında eğitimlerin sürdüğünü söyledi.

AA-20250309-37287765-37287757-ORDULU_KADINLARIN_URETTIGI_BUTIK_CIKOLATALAR_ETICARETLE_SATILACAK

OTSO'da oluşturulan son teknoloji ile kurulmuş atölyede eğitimlerin uzman ekiplerce verildiğini ifade eden Karlıbel, Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındığın çikolata ile buluşturulduğunu belirtti.

AA-20250309-37287765-37287758-ORDULU_KADINLARIN_URETTIGI_BUTIK_CIKOLATALAR_ETICARETLE_SATILACAK

Fındık üretimini katma değere çevirmek istediklerini vurgulayan Karlıbel, bu konuda birçok kurumun çalışma yaptığını, bunlardan birisinin de Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olduğunu dile getirdi.

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YÜZLERCE KADIN EĞİTİM ALDI! BAZI KADINLAR KENDİ İŞ YERİNİ KURARAK YATIRIMCI OLDU

Karlıbel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı desteğiyle "İş'te Kadınlar Projesi" kapsamında butik çikolataya yönelik kursların aralıksız devam ettiğini, şimdiye kadar yüzlerce kadının buradan eğitim aldığını ve bazı kadınların kendi iş yerini kurarak yatırımcı olduğunu aktardı.

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"TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLUMLU KATKILARININ OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Ordu'da üretilen butik çikolatalara yönelik yeni bir hamle yapacaklarını anlatan Karlıbel, "Önümüzdeki süreçte fındıkla buluşan butik çikolataların e-ticaret ile önce Türkiye, ardından dünya geneline satışı için altyapısını hazırlayacağız. Bu çikolataların Türkiye ekonomisine olumlu katkılarının olacağına inanıyoruz." dedi.

AA-20250309-37287765-37287762-ORDULU_KADINLARIN_URETTIGI_BUTIK_CIKOLATALAR_ETICARETLE_SATILACAK

Karlıbel, atölyede üretilen çikolataların şu anda hediyelik olarak kullanıldığını sözlerine ekledi.

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Kursiyer kadınlara eğitim veren usta öğretici Miray Çiçek Evcim ise eğitim alan birçok kadının kendi işletmesini açarak meslek sahibi olduğunu söyledi.

"BELGE ALMANYA GİBİ BAZI ÜLKELERDE DE GEÇERLİ"

Kursu tamamlayanlara sertifika verildiğini ifade eden Evcim, bu belgenin Almanya gibi bazı ülkelerde geçerliliği olduğunu vurguladı.

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Kursiyer Zehra Şahin de kursa katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Kursa başladıktan sonra hayallerimiz genişledi. Ürettiğimiz çikolataları ilerleyen süreçte önce kendi ilimizde, sonra ülkenin değişik illerine satmayı düşünüyorum." dedi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ordu çikolata
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