Elazığ'da 7 bin dekar alanda kiraz hasadı devam ediyor

Elazığ'da 7 bin dekar alanda başlanılan ve yılda ortalama 8 bin 500 ton rekolte elde edilen kirazda, hasat sürüyor. Bu çerçevede İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Obuz köyünde hasat etkinliği gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen hasat etkinliğinde, Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ve AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş dalından kiraz topladı.

Obuz köyünde kiraz bahçesinde olduklarını aktaran Vali Numan Hatipoğlu, "İlimiz pek çok tarım ürününün en güzel lezzetlerinin sofralarımızla buluşturduğu nadide köşelerinden birisidir. Hem Keban Baraj Barajı hem de Sivrice'de Hazar Gölü adeta yarım ada şeklindedir. Bu da onu ayrı bir güzellikle buluşturuyor. Bu anlamda pek çok meyve çeşidi ilimizde çok güzel bir şekilde çıkmaktadır. Baskil ilçemizde kayısı ve hasadını yaptığımız kiraz, kiraz bahçeleri ilimizde kapama olarak yaklaşık 7 bin 200 dekar civarında. 8 bin 500 ton civarında üretim yapılmaktadır. Hem iç pazar da hem de bölgemize kadar uzanan bir lezzet haline geliyor. Biz hem tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi hem de hayvancılığın daha modern bir şekilde yapılması için tarım teşkilatımızla ve paydaş kurumlarımızla tarımsal altyapımızı güçlendirmek için elimizden geleni bundan sonra da yapmaya çalışacağız. Fırat Havzası ülkemizin hem enerji açısından hem de su kaynakları açısından en büyük zenginliklerinden birisidir. Bunun ülkemizde bir hasılaya dönüşüyor olması en büyük gurur kaynağımızdır" dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Erol Keleş ise "Elazığ'ımız tarımıyla ve meyvesiyle zenginliklerini ortaya koyuyor. Geçen yıl biliyorsunuz ki bir don olayı yaşandı. Ondan dolayı özellikle meyve ve tarım alanlarında sıkıntılarımız oldu. Bu sene çok şükür gerçekten iyi yağış aldık. Buraya gelip baktığımızda da ağaçların dolu olduğunu gördük. Çiftçilerimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır