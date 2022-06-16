FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. kobi
  4. Emekli olduktan sonra hobi olarak başladı! Tüm Türkiye'ye gönderiyor

Emekli olduktan sonra hobi olarak başladı! Tüm Türkiye'ye gönderiyor

16.06.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'de yaşayan 58 yaşındaki Rauf Türüt'ün emekli olduktan sonra hobi olarak başladığı fidan yetiştiriciliği mesleği haline geldi. Türüt, fidan çeşitlerini daha sonra arttırırken, greyfurt, portakal, ağaç kavunu, incir gibi onlarca fidanını talep üzerine internet üzerinden Türkiye'nin her noktasına gönderiyor.

Emekli olduktan sonra hobi olarak başladı! Tüm Türkiye'ye gönderiyor

Rize'de 2015 yılında emekli olan Rauf Türüt, ilk olarak sadece mandalina fidanı yetiştirmeye başladı. Türüt, Türkiye'nin her noktasına yetiştirdiği fidanları gönderiyor.

AW646617_02

Rauf Türüt, yaklaşık 20 çeşitten fazla fidan üretimi yaptığını belirterek "Koparma dikme ile bu fidanlar tutmaz. Poşetli fidanları her mevsimde dikebilirsin ama normal fidanı dikemezsin. 2015 yılından bu yana bu işi yapıyorum. Hobi için başladım ondan sonra mesleğim haline geldi. Öyle de devam ediyor. ilk önce komşularım bana denemek için mandalina diktim ondan sonra çeşitleri arttırdım. Şuanda Türkiye'nin her tarafına satıyorum. İnternet üzerinden benim numaram var oradan siparişler geliyor. Zamanı geldiği zaman fidanları kargo ile farklı illere yolluyorum. Bazen de farklı illerden fidan almak için gelenler oluyor" ifadelerini kullandı.

AW646617_05 (1)

"ŞUAN DA ÇAY FİDANINA İLGİ VAR"

Çay fidanına son zamanlarda yoğun ilgi olduğunu ifade eden Türüt, "Şuan da çay fidanına ilgi var. Hazırlanmış bin 200'ün üzerinde çay fidanım var. 800 tane de hazırlanan var. İstedikçe vatandaşlar vereceğiz. Hala daha çay fidanlarını yetiştirmeye devam ediyorum" dedi.
Her çeşit fidanı yetiştirdiğini belirten Rauf Türüt, "Bizim Karadenizliler Armut Elma ve Kiraz'ı çok istiyorlar. Bu fidanlar çok dayanıklı olduğundan dolayı daha çok bunları istiyorlar. Bende her çeşit fidan var. Her çeşit yetiştiriyorum çünkü bir çeşit ile yetiştirmezsem 1 çeşitten fazla fidan almak isteyen biri istediği 'Çeşit yok' diye bu sefer olan fidanı da almıyor. Burada yetişen fidanlardan almayıp Hatay, Adana, Mersin gibi yerlerde yetişen fidanlar kara kışa dayanmıyor. O fidanlar sıcak bölgeler için benim yetiştirdiklerim Karadeniz bölgesi için. Diğer bölgeden getirilen fidanlar bu bölgede yanar" şeklinde konuştu. (İHA)

AW646617_04

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ot bitmeyen tarlada bu sistemi kurdu! Ayda 1 milyon 250 bin lira kazanıyorOt bitmeyen tarlada bu sistemi kurdu! Ayda 1 milyon 250 bin lira kazanıyor
Erdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklamasıErdoğan'dan akaryakıt fiyatları açıklaması
Yıllık izin ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!Yıllık izin ile ilgili Yargıtay'dan flaş karar!
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Canlı yayında dikkat çeken sözler: 30 liraya olmaz, aklımı yitireceğim!

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Canlı yayında asgari ücret zammı müjdesi!

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Motorine bir zam daha! 30 TL'ye dayandı

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Tüm dünya merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Goldman Sachs altın için yeni bir tahmin yaptı

Goldman Sachs altın için yeni bir tahmin yaptı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

İstenmeyen tüylerini sergiledi! “Umrumda değil, çok çekiciyim”

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Kocasıyla dalga geçti! Kocası ev halini paylaşıp bakın ne dedi

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Mine Tugay'ın giydiği oversize sweatshirte alternatif...

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift yataktan poz verdi

Sevişme sesleri çileden çıkardı! Çift yataktan poz verdi

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Binlerce sterlin kazanan erkek avcısı kadınları uyardı!

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Mutfağınızda uzun ömürlü ve dayanıklı en iyi granit tava çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.