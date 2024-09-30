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Emekliye kampanya! Yarı fiyatına düşürdü... EYT'liye indirim yok '55 yaş altını kabul etmiyorum'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.09.2024 07:43
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Ankara'da bir berberin yaptığı kampanya gören herkesi şaşkına çevirdi. Berber yıkama dahil 200 TL olan tıraş ücretini emekliler için 100 TL'ye düşürdü. Ancak berberin dükkanının camına astığı yazı da bir de dipnot vardı: EYT dahil değildir. Berber, yaptığı bu kampanyaya EYT'lileri dahil etmedi. Gerekçesini de "Onları emekli olarak saymıyorum. 38 yaşında emekli olduğu zaman 55 yaşındakinin hakkını da yemiş oluyor benim gözümde" sözleriyle açıklarken 55 yaş altını kabul etmediğini söyledi.

Emekliye kampanya! Yarı fiyatına düşürdü... EYT'liye indirim yok '55 yaş altını kabul etmiyorum'

Emeklilerin geçim sıkıntısı yaşadığını bilen ve onlara destek olmak isteyen Ankara'daki bir berber, emekliler için indirimli tıraş kampanyası düzenledi. Ancak yıkama ve tıraş ücreti olarak emeklilerden 200 TL yerine 100 TL alan berberin kampanyasından EYT'liler yararlanamıyor. Berber, dükkanının camına astığı yazıyla yoldan geçen vatandaşları indirimli kampanyadan haberdar ederken altına da "EYT dahil değildir" notunu düştü. İşte detaylar...

Show Haber'de yer alan habere göre, o berber "Emeklilere destek olsun manasında yaptık. Onlara 100 TL yaptık." ifadelerini kullandı.

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YAZI 1 AYDIR ASILI! GÜNDE 10 EMEKLİ GELİYOR

Berber emeklilere indirim yaptı, EYT'lileri kampanya dışında tuttu. Berberin kampanyası görenleri şaşkına çevirdi. Berberin camına asılı kampanyanın yazısında "Emekli saç tıraşı 100 TL. EYT dahil değildir" ifadeleri yer aldı. Berber o yazının 1 aydır asılı olduğunu söyledi.

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Ankara Ulus'taki berber, emeklilere yönelik bir kampanya düzenledi ve onlardan yıkama da dahil saç kesim ücreti olarak 100 TL para alma kararı aldı. Berber "Şu anda 12500 TL ile geçim sıkıntısı yaşıyorlar haliyle. Günde emekli 10 kişi geliyor" şeklinde konuştu. Yoldan geçen bazı vatandaşlar 100 TL'yi bile çok bulurken bazı emekli vatandaşlar saç tıraşına 6 ayda bir mecbur kaldıkları için geldiklerini söyledi.

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"BEN ONLARI EMEKLİ OLARAK SAYMIYORUM"

Kampanyanın en ilginç yanı ise altındaki dipnot oldu. Bu not "EYT dahil değildir" diyor. Yani emeklilikte yaşa takılmış ve ardından emekli olmuş olanlar bu kampanyanın dışında kalıyor. Berber bununla ilgili "EYT dahil değil. Onları ben emekli olarak saymıyorum. 38 yaşında bir insan, emekli olduğu zaman 55 yaşındaki insanın hakkını da yemiş oluyor benim gözümde." ifadelerini kullandı. Bu durum zaman zaman EYT'lilerin tepkisine yol açarken berber diğer emeklileri onlardan ayırmanın yolunu da bulmuş. Buna dair berber "55 yaş altını kabul etmiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
indirim EYT emekli kampanya
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