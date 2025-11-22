FİNANS

Esnaftan bedava kampanyası olunca yabancı turistler bile sıraya girdi!

Bursa'da 200 yıldan fazla geçmişi bulunan ve kentin tescilli gastronomi ürünleri arasında yer alan Cantık, 22 Kasım Dünya Cantık Günü'nde yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra Bursalılara ücretsiz olarak ikram edildi.

Bursa'da 12 cantık işletmecisi, "'Dünya Kahve Günü, Dünya Barista Günü, Dünya Pizza Günü' var. Ancak Dünya Cantık Günü neden kutlanmıyor"diyerek harekete geçti. Dernekleşen işletmeciler Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i ziyaretlerinde destek isteyince 22 Kasım Dünya Cantık Günü olarak kutlanmaya başladı.

ÜCRETSİZ CANTIK DAĞITTILAR

Bursa'nın coğrafi işaretli yiyeceği Cantık için kutlamalar ilk kez gerçekleşti. Bursa'da işletmeler bugün misafirlerine yüzde 50 indirimli olarak hizmet verirken, Büyükşehir Beledyiesi de Kozahan ve Ulucami'nin yanındaki stantta binlerce kişiye ücretsiz olarak cantık ve ayran verdi. Ulucami ve Kozahan'ı ziyarete gelip cantık ikramıyla karşılaşan Tayvanlı turistler ise cantığın lezzetine hayran kaldı.

Tezgahın başına geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, daha önce İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth'in ziyaret ettiği Kozahan önünde bulunduklarını belirterek, şu cümleleri kurdu:

"Bursa gastrnomosinin önemli ürünlerinden birisi de cantık. Çocukluğumuzdan biliriz. Osmanlıdan gelen kültür yaşatmaya devam ediyoruz. Bursa'da kıymetli ustalarımız var onlar biraraya geldiler, dernek oluşturdular,. Bizi ziyaret ettiklerinde 22 Kasım'ı Dünya Cantık günü ilan ettik. Biz de faaliyete geçtik. Kısa sürede bu yıl ilk defa kutlamasını yapıyoruz. Dünya cantık günü hayırlı olsun. Cantığın besleyici özelliği var. Hamuru ve piştiği odun ile ön plana çıkıyor. Dana kıyması, soğanı, biberi, ustalara göre değişiyor tarifi. Ama hamurunun yumuşak olması, yanında Bursa ayranı olduğunda lezzetli oluyor. İlk defa bugün cantık bu şekilde tanıtılıyor. Önümüzdeki süreçte genişleyerek ülkeye ve dünyaya tanıtacağız. Derneğimizle birlikte kurduğumuz stantta dünya cantık günü sebebiyle gelen misafirlere cantık ve ayran veriyoruz ki cantığın ne olduğunu fark etsinler. Misafirlerimiz arasında yabancılar vardı. Geri dönüşlerde lezzetli olduğunu ifade ettiler. Onlar da gittiği yerlerde Bursa'nın tescilli ürünü olan coğrafi ürünü olan önemli değeri tanıtmış olacaklar"

12 ESNAFTAN BEDAVA KAMPANYASI

Cantık işletmecisi Gökhan Korucuoğlu da, "Kahve günü, pizza günü, barista günü vardı. Neden cantık günü olmasın deyip yola çıktık. 22 Kasım Dünya Cantık Günü ilan edildi. 12 firma başladık. Ancak bunu seneye arttıracağız. Projemiz belediye başkanımızın da hoşuna gitti. Bize sonuna kadar destek verdi. Bursa'mızın Osmanlı'dan kalan lezzetini tüm Türkiye ve dünyaya daha fazla tanıtacağız. Coğrafi işaretimiz zaten var. Bugün ücretsiz olarak Büyükşehir Belediye'miz Ulucami yanında dağıtım yapıyor. Biz de 12 esnaf bir alana bir bedava kampanyasını bugün gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

CANTIK PİDENİN ÖZELLİKLERİNİ ANLATTI

Korucuoğlu, Bursa cantığının mayalı hamuru, iç harcı ve odun ateşi ile farklılaştığını belirterek, "Bursa cantığının özelliği kenarlarının kalın ve yumuşak, mayalı olması. Lahmacun ve diğer pideler merdaneyle açılır. Bizim ürünümüz kendiliğinden kabarıyor. Dana kıyması, soğanı, biberi, domatesi iç harcı ve sulu olmasıyla ön plana çıkar. Ayrıca piştiği odun da farklıdır. Doyurucu özelliği sebebiyle de tercih edilir" şeklinde konuştu.

TATAR GÖÇMENLERDEN TÜRK MUTFAĞINA KAZANDIRILDI

Bursa’da geçmişi 1800’lü yıllara dayanan kökeni Tatar Mutfağı olan kenarları kalın orta kısmı ince, iç harcı kıyma, kavram yağı, soğan, domates, biber ve baharatlardan oluşan, iç harcı hamurun ince olduğu orta kısma konulan, geleneksel yöntemlere göre taş tabanlı fırınlarda özellikle gürgen odunu ile pişirilen üstü açık yuvarlak bir pide çeşididir. Tatar mutfağındaki formu ise üzeri kapalı ve uzun biçimdedir. Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Bursa’ya gelen Tatar göçmenler tarafından Türk Mutfağına kazandırılmıştır.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

