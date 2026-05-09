Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Dev indirim tabelada!

Akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak ise bu gece motorine indirim geldi. İşte güncel tabela… (9 Mayıs 2026)

Rümeysa Ezgi Sivritepe
Motorin, benzin ve otogaz… Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. 28 Şubat’ta Orta Doğu’da başlayan savaş enerji fiyatlarını etkilemişti. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve petrol fiyatlarının yükselmesi ile beraber akaryakıta peş peşe zam gelmişti.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Eşel mobil sistemi ile tabelaya yansıyan zamlar kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. Son olarak ise bu hafta hem benzine hem de motorine indirim geldi. Benzine geçtiğimiz günlerde 68 kuruş indirim gelmişti.
MOTORİN 70 TL’NİN ALTINA DÜŞTÜ

Bu gece yarısı itibarıyla motorine indirim geldi. Motorine, 7 TL 20 kuruş indirim hesaplandı. Bu tutarın, 1 TL 62 kuruşu ÖTV'ye kesildi. Kalan 5 TL 58 kuruşu tabelaya yansıtıldı.

Gelen indirim ile beraber motorin 70 TL’nin altına düştü. Peki motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? Ankara, İzmir ve İstanbul’daki akaryakıt istasyonlarındaki son durum ne? İşte detaylar…

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 63,81 TL
Motorin: 66,25 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 63,67 TL
Motorin: 66,11 TL
LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64,78 TL
Motorin: 67,38 TL
LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.06 TL
Motorin: 67,65 TL
LPG: 33.69 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
66.22
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
63.81
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
40.98
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
55.6
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
45.86
Gazyağı
71.3
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

