Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Dev indirim tabelada!

Motorin, benzin ve otogaz… Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. 28 Şubat’ta Orta Doğu’da başlayan savaş enerji fiyatlarını etkilemişti. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve petrol fiyatlarının yükselmesi ile beraber akaryakıta peş peşe zam gelmişti.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Eşel mobil sistemi ile tabelaya yansıyan zamlar kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. Son olarak ise bu hafta hem benzine hem de motorine indirim geldi. Benzine geçtiğimiz günlerde 68 kuruş indirim gelmişti.



MOTORİN 70 TL’NİN ALTINA DÜŞTÜ

Bu gece yarısı itibarıyla motorine indirim geldi. Motorine, 7 TL 20 kuruş indirim hesaplandı. Bu tutarın, 1 TL 62 kuruşu ÖTV'ye kesildi. Kalan 5 TL 58 kuruşu tabelaya yansıtıldı.

Gelen indirim ile beraber motorin 70 TL’nin altına düştü. Peki motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? Ankara, İzmir ve İstanbul’daki akaryakıt istasyonlarındaki son durum ne? İşte detaylar…

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 63,81 TL

Motorin: 66,25 TL

LPG: 33.89 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 63,67 TL

Motorin: 66,11 TL

LPG: 33.29 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 64,78 TL

Motorin: 67,38 TL

LPG: 33.87 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 65.06 TL

Motorin: 67,65 TL

LPG: 33.69 TL