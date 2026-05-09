Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti: Dev indirim tabelada!

Motorin, benzin ve otogaz… Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip etmeye devam ediyor. 28 Şubat’ta Orta Doğu’da başlayan savaş enerji fiyatlarını etkilemişti. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve petrol fiyatlarının yükselmesi ile beraber akaryakıta peş peşe zam gelmişti.
Eşel mobil sistemi ile tabelaya yansıyan zamlar kontrol altına alınmaya çalışılmıştı. Son olarak ise bu hafta hem benzine hem de motorine indirim geldi. Benzine geçtiğimiz günlerde 68 kuruş indirim gelmişti.
Bu gece yarısı itibarıyla motorine indirim geldi. Motorine, 7 TL 20 kuruş indirim hesaplandı. Bu tutarın, 1 TL 62 kuruşu ÖTV'ye kesildi. Kalan 5 TL 58 kuruşu tabelaya yansıtıldı.
Gelen indirim ile beraber motorin 70 TL’nin altına düştü. Peki motorin, benzin ve otogaz fiyatlarındaki son durum ne? Ankara, İzmir ve İstanbul’daki akaryakıt istasyonlarındaki son durum ne? İşte detaylar…
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
AVRUPA YAKASI
Benzin: 63,81 TL
Motorin: 66,25 TL
LPG: 33.89 TL
ANADOLU YAKASI
Benzin: 63,67 TL
Motorin: 66,11 TL
LPG: 33.29 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 64,78 TL
Motorin: 67,38 TL
LPG: 33.87 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin: 65.06 TL
Motorin: 67,65 TL
LPG: 33.69 TL
